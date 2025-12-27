Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe așeaptă al doilea copil. Trump a fost informat

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat, vineri, că ea și soțul ei, Nicholas Riccio, așteaptă al doilea copil, o fetiță care se va naște în luna mai a anului viitor. „Eu și soțul meu suntem încântați să ne mărim familia și abia așteptăm să-l vedem pe fiul nostru devenind fratele mai mare”, a scris aceasta, într-o postare pe Instagram.

Karoline Leavitt, în vârstă de 28 de ani, a anunțat vestea într-o postare pe Instagram, în care își arată burtica în fața unui brad de Crăciun. „Inima mea este plină de recunoștință față de Dumnezeu pentru binecuvântarea maternității, care cred cu adevărat că este cel mai apropiat lucru de Raiul de pe Pământ”, a scris aceasta.

În postarea sa, ea și-a arătat recunoștința față de președintele Donald Trump și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, pentru sprijinul acordat „și pentru promovarea unui mediu favorabil familiei în Casa Albă”.

Karoline Leavitt și soțul ei, Nicholas Riccio, au devenit părinți pentru prima dată în iulie 2024, numele copilului fiind tot Nicholas. Purtătoarea de cuvânt a discutat deseori despre echilibrul dintre rolul de mamă și cerințele muncii în campania lui Trump și la Casa Albă.

Într-un interviu acordat în 2024 publicației „The Conservateur”, ea a vorbit despre întoarcerea la muncă la doar patru zile după nașterea fiului său, din cauza tentativei de asasinat din Butler, Pennsylvania.

„M-am simțit obligată să fiu prezentă în acest moment istoric”, a declarat ea pentru publicație. „Președintele și-a riscat literalmente viața pentru a câștiga aceste alegeri. Cel puțin atât puteam face, să mă întorc rapid la muncă”, mai adăuga aceasta.

Karoline Leavitt și Nicholas Riccio s-au cunoscut în 2022, în timp ce ea făcea campanie pentru Congres în New Hampshire. Riccio, în vârstă de 60 de ani, un dezvoltator imobiliar și proprietar al mai multor imobile în New Hampshire, i-a fost prezentat de un prieten comun, potrivit ibtimes.co.uk.

Cei doi s-au logodit în decembrie 2023 și s-au căsătorit în ianuarie 2025, cu doar câteva zile înainte de a doua învestire a lui Trump.