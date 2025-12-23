„Flota de Aur”, cu nave de „clasa Trump”, anunțate de președintele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o nouă „navă de luptă” din „clasa Trump”, ca parte a „Flotei de Aur”. Noua navă, cu o greutate de aproximativ 30.000 de tone, care va fi capabilă să transporte rachete nucleare lansate de la sol, creând ceea ce secretarul Marinei, John Phelan, a numit un nou factor de descurajare nucleară, informează BreakingDefense.

„Vor fi cele mai rapide, cele mai mari și, de departe, de 100 de ori mai puternice decât orice navă de luptă construită vreodată”, a declarat Trump la proprietatea sa Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida.

„Navele de luptă sunt cele mai mari, mai robuste și mai puternic înarmate nave construite special pentru lupta navală. Deși America a construit multe nave de război noi de-a lungul anilor, acestea au avut tendința de a fi mai mici, mult mai mici și nefavorabile pentru locul în care ne aflăm și încotro ne îndreptăm - pace prin putere”, a mai spus președintele SUA.

Trump, flancat de secretarul Apărării Pete Hegseth, secretarul Marinei John Phelan și secretarul de stat Marco Rubio, a mai spus că Marina va urmări să înceapă rapid construirea a două nave de luptă, dar că în cele din urmă clasa ar putea avea între 20 și 25 de nave. Fotografiile expuse de fiecare parte a navei lui Trump sugerează că cel puțin una dintre navele „clasa Trump” va fi numită „USS Defiant”.

Noua „navă de luptă” este planificată să aibă aproximativ 30.000-40.000 de tone — considerabil mai mare decât flota actuală de distrugătoare a Marinei — și să fie capabilă să utilizeze o varietate de arme viitoare, cum ar fi tunuri electromagnetice pe șină și muniții hipersonice.

Trump a declarat că noile nave vor transporta, de asemenea, rachete nucleare lansate de pe mare, creând ceea ce secretarul Marinei, John Phelan, a numit un nou factor de descurajare nucleară.

„Aceste noi nave de luptă vor reprezenta piesa centrală a inițiativei Flota de Aur a Marinei și vor fi primele de acest fel care vor oferi o putere de foc dominantă și un avantaj decisiv asupra adversarilor prin integrarea celor mai avansate arme de lovire la mare adâncime de astăzi cu sistemele revoluționare ale anilor următori”, a declarat Marina într-un comunicat după anunțul lui Trump.

Wall Street Journal, care a relatat pentru prima dată planurile lui Trump, a scris că Marina va lansa o competiție pentru a găsi un furnizor și intenționează să achiziționeze prima navă în 2030.

Adevăratele nave de luptă americane erau puternic blindate pentru a lupta cu o marină similară și au devenit istorie încă din anii 1990. În locul lor, distrugătoarele moderne, mai mici, sunt echipate cu radare și interceptoare de ultimă generație care protejează portavionul și importanta sa aripă aeriană, așa cum demonstrează numeroasele angajamente împotriva teroriștilor Houthi, în Marea Roșie.

Într-o aluzie care ar putea fi la angajamentele de la Marea Roșie, Phelan a spus că noua navă va transporta „cele mai mari tunuri ale erei noastre”, menite să nu „trimită săgețile” din cer, ci să „întindă mâna” și să ucidă arcașii.

Când a fost întrebat dacă are în minte China comunistă ca potențial adversar pentru noile nave, Trump a spus că nu, deoarece a spus că are o relație bună cu liderul chinez Xi Jinping.

Phelan și Trump au sugerat, de asemenea, că navele vor arăta bine. Phelan a spus că navele ar fi „cele mai mari, mai periculoase, mai versatile și mai frumoase” nave moderne, iar Trump a spus că va fi implicat personal în proiectarea lor, deoarece este o „persoană foarte estetică”.

Ideea unei astfel de nave circula public de câteva săptămâni, încă de când Trump a spus în septembrie: „Cred că ar trebui să începem să ne gândim la nave de luptă, apropo”.

Breaking Defense a relatat anterior că analiștii considerau nava o cerere mare pentru bugetul deja tensionat al Marinei pentru construcții navale. În plus, experții au declarat că opțiunile Statelor Unite pentru construirea acestei noi nave sunt probabil limitate la două firme: HII sau General Dynamics.

Conceptul mai larg de „Flotă de Aur” ar asocia aceste „nave de luptă” ofensive cu o multitudine de nave și corvete mai mici, fără echipaj.

Anunțul vine în urma mai multor anunțuri majore ale Marinei din ultimele săptămâni cu privire la componența viitoarei sale flote. Chiar înainte de Ziua Recunoștinței, Phelan a declarat că serviciul va face o „schimbare strategică” de la fregata din clasa Constellation și va construi doar două din ceea ce a fost planificat cândva a fi o clasă de 20 de nave.

În săptămânile următoare, Phelan a anunțat apoi că Marina intenționează să înceapă construirea unei noi fregate bazate pe cuterul de securitate națională din clasa Legend al HII. Pentru a accelera achiziționarea acestei nave, serviciul a mai spus că intenționează să găsească mai multe șantiere navale pentru a construi nava respectivă. Phelan a spus că se așteaptă ca prima navă din această clasă să fie pe apă până în 2028.

Trump a mai declarat că intenționează să se întâlnească săptămâna viitoare cu antreprenorii principali din domeniul apărării în Florida. Președintele a spus că va fi vorba despre necesitatea mai multor fabrici de producție pentru a construi avioane F-35, precum și despre o serie de practici legate de cheltuielile de capital și compensarea directorilor.

„Vom discuta despre cheltuielile [cu cheltuieli de capital]. Vom discuta despre salariile directorilor, care câștigă 45 și 50 de milioane de dolari pe an și nu pot construi rapid. Vor câștiga atâția bani. Trebuie să construiască rapid”, a spus Trump. „Și vom discuta și despre dividende. Vrem ca dividendele să fie folosite pentru crearea de unități de producție”, a adăugat președintele SUA.

Trump a mai spus că va aduce în discuție problema răscumpărărilor de acțiuni. „Cheltuiesc atât de mulți bani pe răscumpărări, încât vor să-și răscumpere acțiunile. Nu vreau să-și răscumpere acțiunile. Vreau să investească banii în fabrici și echipamente”, a adăugat el.