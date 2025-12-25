TikTok și Instagram devin armele secrete ale guvernului britanic. Sute de influenceri plătiți

Guvernul Regatului Unit a cheltuit mai mult de 1 milion de lire sterline pentru a plăti influenceri pe rețelele de socializare în scopul promovării unor campanii oficiale, potrivit datelor publicate pe 25 decembrie de cotidianul britanic The Guardian.

Cheltuielile s‑au extins din 2024 până în 2025, într‑un context în care autoritățile urmăresc să folosească platforme precum TikTok pentru a ajunge la audiențe tinere și diverse.

Informațiile au fost obținute prin cereri în temeiul Legii privind libertatea de informație și includ detalii despre numărul influențatorilor plătiți și sumele alocate de mai multe departamente guvernamentale.

Conform datelor publicate, guvernul britanic a cheltuit peste 1 milion de lire sterline în total pentru a angaja 215 influenceri din 2024 până în prezent, în scopul promovării campaniilor pe teme variate, de la educație și mediu până la serviciile publice.

Dintre aceste cheltuieli:

Department for Education a raportat o sumă de 350.000 de lire sterline, fiind cel mai mare contribuabil la această strategie. Acest departament a angajat 53 de influenceri în 2025, comparativ cu 26 în anul precedent.

Department for Work and Pensions (DWP) a cheltuit 120.023 de lire sterline în 2025 pentru opt influenceri, deși nu a avut astfel de contracte în 2024.

Alte ministere care au raportat angajări includ Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Apărării, implicându‑se în acțiuni de comunicare pe rețelele de socializare.

De asemenea, Department for Business and Trade a raportat cheltuieli de 39.700 de lire sterline pentru influenceri, angajând 17 creatori de conținut în total în perioada analizată.

Guvernul britanic a justificat angajarea influențatorilor ca parte a unei strategii de comunicare adaptate la schimbările din media digitală.

Oficialii au arătat că platformele precum TikTok pot atinge segmente de public care rareori interacționează cu știrile tradiționale, ceea ce ar putea crește gradul de informare asupra politicilor publice.

Datele arată că această abordare a fost extinsă în 2025, într‑un context în care numărul influencilor plătiți a crescut semnificativ față de anul precedent.

Potrivit articolului din The Guardian, această strategie vine într‑un moment în care guvernul britanic a anunțat modificări în sistemul de comunicare cu mass‑media tradițională.

În 2025, Downing Street a decis reducerea numărului de briefinguri pentru presă și înlocuirea parțială a acestora cu conferințe deschise și evenimente dedicate creatorilor de conținut, ceea ce a generat discuții în rândul reprezentanților presei.

Aceste schimbări includ eliminarea briefingului de după‑amiază — unde jurnaliștii puteau adresa întrebări pe orice subiect — și, în unele zile, înlocuirea briefingului de dimineață cu conferințe de presă dedicate atât jurnaliștilor specializați, cât și creatorilor de conținut.

Datele prezentate reflectă o tranziție în modul în care guvernul britanic se adresează publicului, mizând tot mai mult pe canale digitale și personalități cu audiențe mari pe rețele sociale.

Cheltuielile pentru influenceri, distribuite între mai multe departamente guvernamentale, sugerează o consolidare a acestei strategii în cadrul comunicării publice oficiale.