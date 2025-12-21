Dosarul fraților Tate. Banii confiscați din conturile celor doi influenceri, folosiți pentru combaterea violenţei împotriva femeilor

Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare fraților Tate vor fi folosite pentru combaterea violenţei împotriva femeilor, a anunţat Poliția din Marea Britanie, potrivit BBC. Suma a fost ridicată în urma unei hotărâri judecătoreşti din decembrie 2024.

Potrivit autorităților străine, fraţii nu au plătit impozite pe venituri de 21 de milioane de lire sterline obţinute din afacerea lor online şi au spălat bani prin conturile bancare din Devon. Tribunalul din Westminster a autorizat poliţia din Devon şi Cornwall să confişte peste 2,9 milioane de lire sterline, incluzând bani şi criptomonede.

Din această sumă, 1 milion de lire sterline va fi alocat proiectelor locale destinate combaterii violenţei împotriva femeilor şi fetelor, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Autorităţile urmează să înfiinţeze un comitet care să decidă ce proiecte vor primi finanţare.

„În lunile următoare, intenţionăm să arătăm comunităţilor noastre cum aceste fonduri pot face diferenţa şi le pot sprijini în luarea de măsuri împotriva celor care comit abuzuri, punând aceste fonduri în centrul sprijinului acordat victimelor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

După şedinţa de judecată de anul trecut, poliţia din Devon şi Cornwall a anunţat că fraţii Tate au transferat bani prin „conturi paravan” între 2014 şi 2022, o activitate considerată infracţională, astfel încât veniturile obţinute sunt tratate ca produse ale infracţiunii. În urma deciziei, Andrew Tate a susţinut că a fost victima „matricei” şi a „furtului”.

„Este un atac coordonat asupra oricui îndrăzneşte să conteste sistemul”, a adăugat el.

Cunoscutul influencer se confruntă cu proceduri penale şi civile în mai multe ţări, inclusiv în Marea Britanie, pentru presupuse infracţiuni sexuale şi de trafic de persoane, acuzaţii pe care le respinge în totalitate. El a devenit cunoscut după participarea la versiunea britanică a reality show-ului Big Brother în 2016, dar a fost eliminat după doar şase zile, după ce a apărut un videoclip în care părea să agreseze o femeie.

Tate a susţinut la momentul respectiv că imaginile au fost manipulate şi reprezintă „o minciună sfruntată menită să-l discrediteze”.