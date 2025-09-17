Tristan Tate ar vrea să părăsească România. „Dumnezeu îmi spune să mă mut”

Tristan Tate, în vârstă de 37 de ani, a scris pe rețeaua de socializare X că simte o chemare divină de a pleca în Statele Unite ale Americii. „Dumnezeu îmi spune să mă mut în Statele Unite. Nu pot să explic”, a notat influencerul, fără să ofere alte detalii despre planurile sale.

Mesajul publicat a atras numeroase reacții din partea celor care îl urmăresc online, mulți dintre ei comentând asupra posibilei mutări peste ocean.

Nu este pentru prima oară când Tristan Tate lasă să se înțeleagă că ar intenționa să plece din România. În luna mai, imediat după victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, influencerul a afirmat că va părăsi țara.

„Mulțumesc pentru amintiri”, a transmis atunci într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, fără să revină ulterior cu precizări suplimentare.

Afirmațiile recente sunt puse în legătură de fanii săi cu anunțurile anterioare privind intenția de a se muta în afara țării. Totodată, unii au considerat mesajul o simplă declarație simbolică, fără să indice un plan imediat.

Tristan Tate rămâne însă unul dintre cei mai cunoscuți influenceri internaționali care trăiesc de ani buni în România.

Frații Tate sunt în prezent cercetați sub control judiciar în două dosare instrumentate de DIICOT. Acuzațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, iar ancheta se află în continuare în desfășurare.

Frații Tate revin în atenția presei internaționale după ce au comandat realizarea unui buncăr subteran de lux la București, investiția fiind estimată la 3,9 milioane de dolari. „Nu am decât cuvinte de apreciere pentru Tristan”, a declarat antreprenorul Ron Hubbard, cel care coordonează proiectul.

Conform informațiilor oferite de Hubbard pentru The Times, construcția va include zece dormitoare, apartamente complet independente, spații de recreere și, inedit pentru un asemenea adăpost, o sală prevăzută cu bară de striptease. Proiectul este conceput ca o combinație între o fortăreață și un club privat exclusivist. Hubbard l-a descris pe Tristan Tate drept „profesionist, politicos, convingător”, în timp ce despre Andrew a afirmat că este „în lumea lui. El este OG. Nu poți vorbi cu OG”.

Acronimul „OG” provine din cultura americană a bandelor, unde desemna un membru cu statut special, însă astăzi termenul se folosește mai larg pentru a caracteriza o persoană respectată, autentică și cu autoritate.

Ron Hubbard, în vârstă de 61 de ani, este recunoscut drept cel mai important producător de buncăre din lume. El a pus bazele companiei Atlas Survival Shelters în 2011, pe care a transformat-o într-un brand internațional de referință. „Nu vând un produs. Vând o emoție – supraviețuire, siguranță, exclusivitate”, a explicat acesta. Fabrica sa din Texas, cea mai mare din lume dedicată acestui tip de construcții, produce aproximativ 300 de adăposturi anual. Prețurile pornesc de la 20.000 de dolari pentru capsule din oțel și pot depăși 5 milioane de dolari pentru complexele personalizate.