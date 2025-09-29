Decizie majoră în procesul lui Andrew Tate. Ce se întâmplă cu milionarul

Andrew Tate nu va fi urmărit penal în Marea Britanie, a declarat reprezentantul său legal, Andrew Ford. Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a analizat probele din cazul milionarului și a ajuns la concluzia că nu există suficiente dovezi pentru a justifica începerea unei proceduri penale împotriva lui, decizie care îl vizează și pe fratele său, Tristan Tate.

Aceasta înseamnă că o parte din acuzațiile ce urmau să fie judecate în procesul civil programat pentru vara anului 2026 au fost eliminate, reducând semnificativ riscul unei condamnări.

Aceleași acuzații fuseseră aduse împotriva celor doi și în 2019, însă atunci au fost respinse, ceea ce a creat un precedent pentru modul în care autoritățile britanice gestionează cazurile care implică figuri publice controversate. Andrew Ford, avocatul lui Tate, a subliniat că decizia CPS demonstrează că probele sunt esențiale și că, în lipsa acestora, nu se poate construi un caz penal solid.

„În ciuda presiunilor externe, probele vorbesc de la sine în acest caz, iar Serviciul de Procuratură al Coroanei a confirmat, pe bună dreptate, că dovezile sunt insuficiente pentru a exista vreo perspectivă realistă de condamnare.

Motivul pentru care CPS a luat această decizie va deveni evident când probele vor fi analizate în cadrul procesului civil. Suntem mulțumiți că acesta este încă un exemplu de potențial dosar penal împotriva lui Andrew Tate care a căzut”, a explicat avocatul.

Decizia CPS nu încheie, însă, toate problemele juridice ale lui Tate. Procesul civil rămâne programat pentru 2026 și se va concentra pe aspectele civile ale acuzațiilor.

Totuși, experții juridici consideră că eliminarea posibilității unei urmăriri penale constituie un avantaj major pentru milionar, întrucât reduce presiunea asupra sa și a fratelui său și limitează riscurile financiare și reputaționale asociate unei eventuale condamnări.

Andrew Tate rămâne o personalitate extrem de controversată în mediul online și în media internațională, iar decizia CPS a stârnit reacții mixte în rândul opiniei publice.

Suporterii săi au salutat vestea, considerând că aceasta demonstrează că procesul a fost echitabil și că acuzațiile nu aveau baze solide, în timp ce criticii continuă să sublinieze comportamentele sale și influența pe care o are asupra tinerilor prin platformele digitale.

În contextul deciziei CPS, echipa juridică a lui Tate a reafirmat că intenționează să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să prezinte toate probele relevante în procesul civil. Andrew Ford a menționat că „probele vorbesc de la sine” și că orice procedură suplimentară trebuie să se bazeze pe fapte concrete, nu pe speculații sau presiuni mediatice, potrivit Spynews.