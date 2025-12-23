Orașul subteran construit în secret pentru un război nuclear. Cum a funcționat proiectul Burlington din Marea Britanie

În plin Război Rece, când spectrul unui conflict nuclear domina strategiile marilor puteri, Marea Britanie a construit în cel mai strict secret un oraș subteran destinat supraviețuirii conducerii statului. Proiectul, cunoscut sub numele de cod Burlington, a fost amplasat în sud-vestul Angliei și a fost conceput pentru a găzdui guvernul britanic în cazul unui atac nuclear devastator. Timp de decenii, existența acestui oraș subteran a fost ascunsă complet opiniei publice.

Burlington nu a fost un simplu buncăr. A fost un complex subteran de proporții urbane, dotat cu infrastructură completă, capabil să funcționeze autonom luni întregi, în condiții de izolare totală față de lumea de la suprafață.

Proiectul Burlington a apărut în contextul tensionat al anilor ’50 și ’60, când confruntarea dintre NATO și Pactul de la Varșovia alimenta temerile privind un război nuclear iminent. Atacurile cu rachete balistice, armele termonucleare și doctrina distrugerii reciproce garantate au determinat guvernele occidentale să își pregătească planuri de continuitate a conducerii statului.

Pentru Marea Britanie, problema era una existențială. Londra era considerată o țintă prioritară într-un eventual atac sovietic. Astfel, autoritățile au decis construirea unui centru de comandă alternativ, ascuns, greu de detectat și suficient de protejat pentru a permite supraviețuirea aparatului guvernamental.

Burlington a fost construit într-o fostă carieră de piatră din apropierea localității Corsham, în comitatul Wiltshire. Locația a fost aleasă pentru stabilitatea geologică și pentru posibilitatea de a masca lucrările sub pretextul activităților industriale.

Complexul se întindea pe zeci de hectare subterane și includea kilometri de tuneluri, străzi interne și spații compartimentate. Era, practic, un oraș sub pământ, proiectat să găzduiască aproximativ 4.000 de persoane, majoritatea funcționari guvernamentali, militari și personal esențial.

Intrările erau atent camuflate, iar accesul se făcea prin porți securizate, capabile să reziste undelor de șoc generate de explozii nucleare.

Orașul subteran Burlington era dotat cu toate facilitățile necesare pentru funcționarea unui stat în condiții extreme. Complexul includea birouri guvernamentale, săli de comandă, centre de comunicații și spații de lucru pentru miniștri și funcționari.

Exista un spital complet funcțional, echipat pentru intervenții medicale de urgență, precum și bucătării industriale capabile să asigure hrană pentru mii de persoane. Sistemele de alimentare cu apă și electricitate erau autonome, iar rezervele de combustibil și alimente erau calculate pentru perioade îndelungate de izolare.

Un element esențial era rețeaua de telefonie internă. Burlington avea una dintre cele mai mari centrale telefonice subterane din Europa, permițând comunicarea între departamente și, în anumite scenarii, cu puncte strategice din afara complexului.

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale proiectului Burlington este nivelul de secretizare. Cetățenii britanici nu au fost informați despre existența orașului subteran. Nici măcar majoritatea parlamentarilor nu cunoșteau detalii despre amploarea proiectului.

Personalul selectat pentru a lucra în Burlington era ales discret, iar exercițiile de simulare se desfășurau sub pretexte administrative sau militare. Planul prevedea evacuarea rapidă a guvernului în caz de atac nuclear, fără anunțarea populației, care urma să se descurce cu măsuri de protecție civile limitate.

Această discrepanță între pregătirea elitei conducătoare și lipsa de informare a cetățenilor ridică și astăzi întrebări legate de etica strategiilor de apărare din perioada Războiului Rece.

Odată cu sfârșitul Războiului Rece și reducerea tensiunilor nucleare, utilitatea orașului subteran Burlington a fost reevaluată. În anii ’90, complexul a fost dezafectat treptat, iar o parte din infrastructură a fost abandonată.

Existența orașului subteran a devenit cunoscută publicului larg abia după declasificarea unor documente guvernamentale și după apariția investigațiilor jurnalistice. Pentru mulți britanici, dezvăluirea a fost șocantă. Ideea că statul pregătise un refugiu complet pentru conducere, în timp ce populația nu fusese informată, a alimentat dezbateri intense.

Astăzi, Burlington este privit ca un simbol al paranoiei și al pragmatismului extrem care au definit Războiul Rece. Complexul nu a fost niciodată folosit în scopul pentru care a fost construit, dar rămâne una dintre cele mai impresionante structuri subterane realizate vreodată în Europa.

Orașul subteran din Wiltshire este o mărturie a unei epoci în care guvernele se pregăteau pentru scenarii apocaliptice, investind resurse uriașe în infrastructuri ascunse, în timp ce lumea de la suprafață își continua viața fără să știe ce se află sub picioarele ei.