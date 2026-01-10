Prognoza meteo, 10 ianuarie. România, lovită de ger puternic

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pentru sâmbătă, 10 ianuarie, avertizând că România va fi lovită de un val de ger în nordul țării, în timp ce sudul va fi afectat de precipitații mixte. Temperaturile vor coborî semnificativ dimineața în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, iar noaptea gerul se va menține în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

Meteorologii precizează că în nordul Moldovei gerul va persista chiar și pe parcursul zilei. În restul regiunilor, valorile diurne vor fi, în general, mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi predominant noros, cu precipitații mai intense în sud și sud-est și izolat în alte zone.

La începutul zilei, în sud vor cădea ploi și lapoviță, iar izolat se va depune polei. Noaptea, ninsoarea va predomina, iar în sudul extrem al țării se estimează un strat de zăpadă de 5-15 cm, echivalent cu 10-15 l/mp. În restul teritoriului ninsorile vor fi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, dar se vor semnala intensificări în cursul serii și nopții în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de 40-55 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor situa între -11 grade în nordul Moldovei și 10 grade în sudul litoralului, iar minimele vor varia între -18 și 0 grade. Izolat, va fi ceață cu depunere de chiciură.

În Capitală,c erul va fi mai mult noros, cu precipitații temporare, predominant ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 cm, mai ales pe timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 4 grade, iar minima nopții va fi între -5 și -4 grade.

Meteorologii anunță temperaturi scăzute și ninsori izolate la altitudini mari. Vântul va fi moderat spre puternic la peste 1.500 de metri, ceea ce poate crea condiții de viscol local. Prognoza ANM arată că valul de ger va continua să afecteze nordul țării, în timp ce sudul va avea parte de un mix de ninsori și ploi, cu depunere de zăpadă mai ales în extremitatea de sud și sud-est.