Ploaia și ceața afectează sezonul de schi. Probleme pe pârtii la Sinaia și Poiana Brașov

Vremea rea din ultimele ore a pus probleme serioase instalațiilor pe cablu și pârtiilor din Sinaia și Poiana Brașov, două dintre cele mai populare destinații montane pentru turiști și schiori. Operatorul instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia a anunțat încă de dimineață dificultăți provocate de ploaia înghețată care a afectat zona peste noapte.

În partea superioară a domeniului schiabil, gheața s-a depus pe cabluri, piloni, role și stații, iar echipele tehnice au fost nevoite să intervină pentru degivrare. La altitudini mai joase, la Cota 1000 și Cota 1400, situația a fost diferită, iar gondola și telecabina care urcă spre Cota 1400 au funcționat conform programului obișnuit.

Angajații din zona de creastă au anunțat încă de marți seară începutul unui episod de ploaie înghețată, care a acoperit rapid componentele metalice ale instalațiilor. Turiștii au fost avertizați că ziua următoare ar putea aduce porniri întârziate, vizibilitate redusă și condiții dificile pe pârtii.

Chiar și așa, mulți schiori au spus că preferă să intre pe pârtie în ciuda vremii și au apreciat eforturile echipelor care lucrează zilnic pentru pregătirea domeniului schiabil. „Fie ce-o fi, ne dăm! Voi pregătiți materialul rulant și de dat”, a scris un schior în comentariile publicate online.

Condiții similare sunt raportate și în Poiana Brașov, unde temperaturile pozitive și ceața afectează calitatea zăpezii. Pârtiile din partea superioară rămân deschise, însă grosimea stratului diferă.

Conform datelor comunicate de Primăria Brașov, pe Kanzel stratul de zăpadă este de aproximativ 10 centimetri, iar pe Drumul Roșu, Lupului și Sulinar se înregistrează între 30 și 40 de centimetri.

Administratorii domeniului schiabil au semnalat sectoare înguste și zone cu zăpadă redusă, în special în apropierea Lacului, la îmbarcarea telescaunului Ruia, dar și pe anumite porțiuni ale pârtiei Lupului.

În partea inferioară, toate pârtiile sunt închise și se află în proces de amenajare — inclusiv Drumul Roșu, Lupului, Subteleferic și Sulinar. Sunt operative telecabinele Kanzel și Capra Neagră, telegondola și telescaunele Ruia și Lupului, însă teleschiurile și covorul rulant rămân nefuncționale.