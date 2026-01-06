Aglomerație la gondola din Sinaia, după mai multe zile în care instalaţiile nu au funcţionat: Încercaţi și alte staţiuni

Parcarea de la stația de plecare a telegondolei care urcă din Sinaia în munții Bucegi a fost aglomerată, marți, iar mai mulți turiști au ales să urce pe munte, în contextul în care mijloacele de transport pe cablu au funcționat cu intermitențe din cauza vântului puternic. „Nu mai sunt locuri de parcare la Gondola Sinaia. Vă rugăm încercaţi alte opţiuni. Şi alte staţiuni”, a anunțat administraţia domeniului schiabil, într-o postare pe Facebook.

Numeroși turiști au ales să urce pe munte, marți, la Sinaia, iar cererea pentru telegondolă a fost ridicată încă din primele ore ale zilei. În acest context, administrația domeniului schiabil a recomandat turiștilor să încerce alte opțiuni.

„Nu mai sunt locuri de parcare la Gondola Sinaia. Vă rugăm încercaţi alte opţiuni. Şi alte staţiuni...”, a anunțat administraţia domeniului schiabil.

Iubitorii sporturilor de iarnă au ales muntele după ce, timp de câteva zile, instalațiile de transport pe cablu de la cota 2000, din Bucegi, nu au funcționat din cauza viscolului. La Sinaia, pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Varianta, Dorului și Floare de Colț sunt deschise și amenajate.

Administratorii domeniului schiabil au avertizat că marți vizibilitatea este scăzută și le-au recomandat schiorilor și practicanților de snowboard să nu iasă în afara pârtiilor.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o atenționare meteo cod galben de ninsori și polei pentru zona de munte. Avertizarea este valabilă în intervalul 6 ianuarie, ora 18.00 – 8 ianuarie, ora 12.00.

În Prahova, sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, sub formă de ninsoare. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–35 l/mp, iar local pot depăși 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. La munte, stratul de zăpadă va ajunge la 20–50 cm, iar în zonele joase de relief se vor acumula 15–30 cm. Local, se va depune polei.