Fenomen periculos pe șoselele din România. Șoferii, sfătuiți să circule cu prudență

Pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie înghețată, avertizează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Autoritatea le recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze o distanță mare față de alte vehicule, să evite frânările și manevrele bruște și să folosească frâna de motor.

„ATENŢIE – FREEZING RAIN (ploaie îngheţată), fenomen meteo deosebit de periculos. Mai multe zone din Oltenia. Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheaţă instantaneu la contactul cu carosabilul rece şi formează un strat de gheaţă invizibil, extrem de alunecos”, scrie CNAIR într-o postare pe Facebook.

Compania atrage atenția asupra pericolelor majore ale ploii înghețate: carosabilul poate deveni „oglindă”, greu de observat, aderența aproape inexistentă, distanța de frânare mult crescută și risc ridicat de derapaje sau accidente, chiar și la viteze mici.

CNAIR recomandă șoferilor să reducă viteza la minimum, să păstreze o distanță mare față de alte vehicule, să evite frânările și manevrele bruște, să folosească frâna de motor, să evite deplasările neesențiale și să fie atenți în special pe poduri, pasaje, viaducte și în zonele umbrite.

Drumarii intervin permanent cu utilaje și material antiderapant, însă în condiții de ploaie înghețată efectul este temporar, menționează CNAIR.

„Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor”, mai arată CNAIR.

Meteorologii au emis vineri mai multe avertizări cod galben și portocaliu pentru precipitații și vânt puternic, valabile până sâmbătă seară, în mai multe regiuni și zone montane. La altitudini mari, stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de centimetri, iar în anumite zone este așteptat viscol.

Potrivit ANM, până sâmbătă, la ora 22:00, vor fi precipitații în mare parte a țării, cu acumulări locale de 15–30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, cu 20–50 cm de zăpadă, în timp ce în zonele deluroase, Transilvania și Maramureș vor cădea lapoviță și ninsoare, cu depuneri de 5–15 cm.

Polei și vânt puternic

În Crișana și Banat sunt prognozate precipitații mixte, iar sâmbătă și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se poate forma polei. Vântul va sufla cu rafale de 70–80 km/h la munte, viscolind temporar ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi și în Moldova, Dobrogea, Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și izolat în Transilvania, cu rafale de 40–50 km/h.

Coduri galben și portocaliu

ANM a emis cod galben pentru intervalul 2 ianuarie, ora 10:30 – 3 ianuarie, ora 10:00, când la munte se vor acumula 20–30 l/mp de precipitații, iar stratul de zăpadă va atinge 10–20 cm. Alte avertizări cod galben vizează intensificări ale vântului în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, cu viteze de 50–70 km/h.

Un cod portocaliu este în vigoare pentru Carpații Occidentali, Meridionali și nordul și centrul Carpaților Orientali, unde vântul va ajunge la 70–85 km/h, iar la peste 1.700 m altitudine, rafalele vor depăși 90–120 km/h. Viscolul va fi puternic, cu vizibilitate sub 50 m, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 30–50 cm.

Pentru sâmbătă, între orele 10:00 și 22:00, meteorologii anunță viscol în Carpații Orientali și vânt puternic pe litoral, cu rafale de 50–60 km/h și vizibilitate temporar redusă.