Șoferii vor plăti taxe în funcție de kilometri parcurși. Modul de taxare pe drumurile din România va fi diferit

Anul 2026 aduce una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani în domeniul transportului rutier din România. Pentru prima dată, principiul de bază al taxării nu va mai fi timpul petrecut pe drum, ci distanța efectiv parcursă.

Introducerea sistemului TollRo marchează tranziția către un model de plată pe kilometru, aplicabil vehiculelor grele, în timp ce pentru autoturisme și vehiculele ușoare va rămâne în vigoare rovinieta, însă cu reguli adaptate noilor cerințe europene.

Schimbarea urmărește alinierea României la politicile Uniunii Europene privind taxarea rutieră, poluarea și utilizarea infrastructurii, iar impactul va fi resimțit atât de transportatori, cât și de șoferii obișnuiți.

Noul sistem TollRo introduce un principiu clar: plata se va face în funcție de distanța reală parcursă, nu pe bază de perioadă fixă. Măsura se va aplica tuturor vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, indiferent dacă sunt înmatriculate în România sau în alte state.

Începând cu 2026, aceste vehicule vor fi taxate electronic pentru fiecare kilometru parcurs pe rețeaua de drumuri naționale, inclusiv autostrăzi și drumuri expres. Valoarea taxei nu va fi uniformă, ci va depinde de mai mulți factori esențiali: categoria vehiculului, masa acestuia și, mai ales, nivelul real de emisii poluante.

Prin această schimbare, autoritățile urmăresc să reflecte mai corect uzura infrastructurii și impactul asupra mediului, transferând costurile către cei care folosesc intensiv rețeaua rutieră.

Implementarea TollRo se bazează pe o platformă electronică centralizată, administrată de CNAIR. Aceasta va înregistra automat distanța parcursă de vehiculele grele și va calcula suma datorată în funcție de parametrii tehnici ai fiecărui vehicul.

Transportatorii vor avea la dispoziție mai multe modalități pentru a se conforma noului sistem. Accesul la infrastructura rutieră va fi posibil în baza uneia dintre următoarele opțiuni recunoscute oficial:

a) utilizarea sistemului SETRo, în baza unui contract încheiat între utilizator și un furnizor autorizat; b) achiziționarea unui tichet de rută pentru o singură trecere, emis prin aplicații informatice interconectate cu STRR, tichet care trebuie achitat înainte de efectuarea cursei; c) folosirea unei aplicații mobile puse la dispoziție gratuit de CNAIR, care va permite înregistrarea și plata traseului parcurs.

Indiferent de metodă, distanța va fi calculată automat, iar plata va reflecta exact numărul de kilometri rulați.

Autoritățile au prevăzut sancțiuni clare pentru situațiile în care TollRo nu este achitat corespunzător. În cazul constatării neplății, utilizatorii vor avea obligația de a achita către CNAIR un tarif compensatoriu, al cărui cuantum depinde de posibilitatea stabilirii traseului parcurs.

Dacă distanța parcursă pe domeniul SETRE România poate fi determinată, tariful compensatoriu va fi de o sută de ori valoarea TollRo datorată, fără a depăși suma de 1.000 de lei. În acest caz, taxa plătită necorespunzător nu va fi restituită.

În situația în care distanța parcursă nu poate fi stabilită, tariful compensatoriu va fi de 2.000 de lei, indiferent de traseu. Aceste sancțiuni au rolul de a descuraja evitarea sistemului și de a asigura colectarea eficientă a taxelor.

Pentru autoturismele și vehiculele cu masa de până la 3,5 tone, sistemul de taxare pe kilometru nu se va aplica. În schimb, acestea vor continua să circule pe baza rovinietei, care rămâne obligatorie pentru utilizarea drumurilor naționale din afara localităților și a autostrăzilor.

Rovinieta se aplică tuturor vehiculelor, indiferent de țara de înmatriculare, și rămâne o taxă de acces, nu de distanță. Totuși, din 2026, acest sistem va fi ajustat pentru a reflecta mai bine criteriile de mediu.

În prezent, costurile rovinietei pentru autoturisme sunt următoarele: – 12 luni: 50 euro – 1 zi: 3,5 euro – 10 zile: 6 euro – 30 zile: 9,5 euro – 60 zile: 15 euro

Tarifele variază în funcție de categoria vehiculului, masa totală, numărul de axe și, în anumite cazuri, clasa de emisii.

Una dintre cele mai importante modificări pentru șoferii de autoturisme este legată de adaptarea rovinietei la clasele de emisii. Valabilitățile și încadrările vor fi ajustate astfel încât vehiculele mai poluante să suporte costuri diferite față de cele mai puțin poluante.

Această schimbare este parte a strategiei europene de reducere a emisiilor și de stimulare a reînnoirii parcului auto. Practic, nu doar categoria vehiculului va conta, ci și impactul său asupra mediului.

O noutate importantă pentru șoferi este introducerea unei perioade de grație. Din 2026, rovinieta va putea fi achitată până la ora 24 a zilei următoare utilizării drumurilor naționale, fără aplicarea sancțiunilor.

Această flexibilizare urmărește să reducă situațiile în care șoferii sunt sancționați pentru omisiuni minore și să adapteze sistemul la realitățile digitale ale plăților moderne.

Deși cadrul legislativ prevede inițial intrarea în vigoare a noilor reguli la 1 ianuarie 2026, autoritățile au anunțat că aplicarea efectivă va fi amânată către a doua parte a anului. Motivul principal este întârzierea dezvoltării și testării infrastructurii informatice necesare funcționării TollRo.

Sistemul presupune interconectări complexe, recunoaștere automată, baze de date și aplicații funcționale la nivel național, iar autoritățile au transmis că implementarea va începe doar după ce aceste condiții sunt îndeplinite.

Introducerea TollRo marchează o schimbare de paradigmă. Pentru vehiculele grele, nu va mai conta cât timp este valabil un drept de circulație, ci cât de mult este folosit drumul. Pentru autoturisme, rovinieta rămâne, dar devine mai strâns legată de impactul asupra mediului.

În ansamblu, din 2026, șoferii și transportatorii vor intra într-un sistem în care taxele sunt tot mai personalizate, calculate în funcție de kilometri, emisii și utilizare reală a infrastructurii. Este o schimbare majoră, cu efecte directe asupra costurilor de transport, prețurilor din economie și modului în care este utilizată rețeaua rutieră din România.