Capitala, sub alertă de vreme severă la început de weekend. Ninsori, viscol și temperaturi scăzute

După vremea geroasă din ultimele zile, temperaturile au înregistrat o ușoară creștere în noaptea de miercuri spre joi. Totuși, valul de frig va afecta România și la început de weekend, iar Bucureștiul nu va fi ocolit de ninsori. În aceste condiții, meteorologii de la AccuWeather au emis o avertizare de vreme severă pentru Capitală.

Bucureștiul va fi afectat de condiții meteorologice severe pe 16 ianuarie 2026, potrivit estimărilor făcute de meteorologi. În intervalul 08:00–18:00 sunt așteptate ninsori abundente, intensificări ale vântului și fenomene de viscol, care pot crea dificultăți în trafic.

Chiar dacă temperaturile din timpul zilei pot urca până la 6–7 grade Celsius, nopțile vor rămâne foarte reci.

Prognoza ANM arată că vremea intră într-un nou proces de răcire în următoarele ore, iar termometrele ar urma să înregistreze temperaturi de până la -10 grade în timpul zilei.

„Din păcate, urmează o nouă răcire a vremii. O vom resimți în noaptea de joi spre vineri. Nopțile următoare vor aduce temperaturi din ce în ce mai scăzute. Temperaturi de -10 grade urmează să înregistrăm și pe parcursul zilelor. Această situație va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare, când așteptăm o mică încălzire”, a declarat meteorologul ANM Florinela Georgescu.

Vremea va începe să se încălzească treptat spre finalul lunii ianuarie, apropiindu-se de mediile climatologice normale pentru această perioadă. Până pe 19 ianuarie, temperaturile vor rămâne sub valorile obișnuite, iar cantitățile de precipitații vor fi în limite normale.

Săptămâna 19–26 ianuarie aduce o încălzire ușoară, mai accentuată în regiunile vestice, sudice și în zonele montane, unde valorile termice vor depăși mediile multianuale. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de normal, iar precipitațiile vor rămâne obișnuite.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, vremea se va menține apropiată de normal. Cantitatea de precipitații va fi redusă în zonele montane și normală în restul regiunilor. În intervalul 2–9 februarie, meteorologii estimează condiții conforme sezonului, cu precipitații în limite normale pentru începutul lunii februarie.