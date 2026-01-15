Prognoza meteo, 15 ianuarie. Temperaturi mai blânde față de intervalul precedent. Ninsori și polei în unele județe

Valorile termice vor înregistra o creștere în aproape toate regiunile țării, cu cele mai ridicate temperaturi în sud-vest și, local, în sud. Cerul va fi variabil în sud și est, în timp ce în restul zonelor cerul va fi predominant noros, potrivit ANM.

Precipitațiile vor fi slabe, sub formă de ploaie pe spații restrânse în Crișana, mixte la munte, în Transilvania și Moldova, și izolate în celelalte regiuni.

Vor fi ploi în Banat și Crișana, izolat în Maramureș, precipitații mixte local în Transilvania, Moldova și Oltenia și ploi slabe pe spații mici în Dobrogea. În Muntenia, ninsorile vor predomina local, cu posibilitate de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor încadra între -7 și 12 grade, iar minimele între -12 și 3 grade, cele mai scăzute valori fiind în nordul Moldovei, unde noaptea va fi ger.

În Capitală, maximele vor ajunge la 5–6 grade, iar minimele vor fi de -4…-3 grade.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei, iar noaptea va deveni noros, cu șanse de ninsoare slabă spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat.

Potrivit meteorologilor, răcirea vremii va fi resimțită începând cu noaptea de joi spre vineri, iar nopțile următoare vor fi tot mai geroase.

„Din păcate, urmează o nouă răcire a vremii. O vom resimți în noaptea de joi spre vineri. Nopțile următoare vor aduce temperaturi din ce în ce mai scăzute. Temperaturi de -10 grade urmează să înregistrăm și pe parcursul zilelor. Această situație va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare, când așteptăm o mică încălzire”, a declarat Florinela Georgescu.

Pe termen mediu, vremea se va încălzi ușor spre finalul lunii ianuarie. Prognoza indică valori termice apropiate de mediile climatologice în perioada sfârșitului lunii și începutul lunii februarie. Până pe 19 ianuarie, temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi în limite obișnuite.

Săptămâna 19–26 ianuarie va aduce o încălzire treptată, cu temperaturi mai ridicate decât mediile multianuale în regiunile vestice, sudice și montane, în timp ce restul țării va înregistra valori apropiate de normal, iar cantitățile de precipitații vor rămâne obișnuite.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, temperaturile vor fi apropiate de normal, cu precipitații reduse în zonele montane și cantități normale în restul regiunilor. În perioada 2–9 februarie, vremea va fi conform așteptărilor pentru sezon, cu precipitații care se vor menține în limite normale pentru începutul lunii februarie.