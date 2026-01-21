Un nou val de ger lovește România. ANM a emis Cod galben de vreme severă

România se confruntă cu un nou val de ger năprasnic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de miercuri, ora 10:00, până vineri, ora 10:00, și un Cod galben de ger pentru intervalul miercuri seară – joi dimineață.

Pe parcursul zilei de miercuri, temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute în nordul, centrul și sud-estul țării. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul -10 grade. În noaptea de miercuri spre joi, gerul va persista în nordul și centrul țării, cu minime între -19 și -10 grade, cele mai scăzute fiind în estul Transilvaniei.

În regiunile sudice, din a doua parte a nopții și până în dimineața zilei de joi, se vor semnala precipitații mixte, iar pe arii restrânse va apărea poleiul. Joi, precipitațiile mixte se vor extinde în est, sud-est și, izolat, în centrul țării, iar temporar vor fi intensificări ale vântului, în special miercuri în sudul Banatului și al Moldovei, cu rafale de 40–50 km/h.

Codul galben emis de ANM pentru intervalul miercuri, ora 20:00 – joi, ora 10:00 vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și nordul Crișanei și al Moldovei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -19 și -9 grade.

În Capitală, miercuri va fi foarte rece dimineața, însă valorile termice se vor apropia de cele normale în orele amiezii. Cerul va fi parțial noros, iar din a doua parte a nopții sunt așteptate precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor oscila între -3…-2 grade noaptea și maximum de 1 grad ziua.

Joi, vremea se va menține apropiată de normal pentru această perioadă a anului. Cerul va fi noros, cu precipitații slabe și polei în primele ore, iar noaptea va fi posibilă ceața.

Valorile termice vor fi între -1 și 3 grade. În intervalul 21 ianuarie, ora 10:00 – 23 ianuarie, ora 10:00, municipiul București va rămâne sub incidența unei atenționări pentru precipitații mixte și depuneri de polei.