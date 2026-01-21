Prognoza meteo, 21 ianuarie. Încă o zi de iarnă grea. Gerul persistă în majoritatea regiunilor

La jumătatea săptămânii, vremea se menține geroasă în majoritatea regiunilor, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Dimineața, gerul va fi resimțit în întreaga țară, iar cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în nordul Crișanei, Maramureș, nordul Moldovei și izolat în Transilvania.

În timpul zilei, temperaturile vor fi ușor mai mari decât în zilele precedente și se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. În zonele de deal și de munte, valorile termice vor fi ușor mai ridicate, iar în nordul Moldovei se vor menține aproape de pragul de ger.

Cerul va fi mai mult senin dimineața, dar se va înnora treptat în cea mai mare parte a țării, iar în sud vor fi pe alocuri precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în zona înaltă a Carpaților Meridionali, în sudul Banatului și izolat în Moldova, cu viteze de 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între -9 și 8 grade, cele mai scăzute fiind în nordul Moldovei, iar minimele între -19 și 3 grade, cele mai mari valori fiind înregistrate pe litoral. Dimineața, pe arii restrânse, va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură.

În București, temperaturile vor crește ușor în timpul zilei și se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Cerul va fi senin în primele ore ale zilei, dar se va înnora treptat spre seară, când sunt posibile precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile termice se vor încadra între -4 și -2 grade noaptea și 3–4 grade ziua.

Meteorologii ANM estimează o ușoară încălzire spre finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, cu temperaturi medii peste normalul perioadei. Până pe 26 ianuarie, regiunile centrale, nord-estice, nord-vestice și sud-vestice vor înregistra valori mai scăzute decât normalul, în timp ce restul țării va avea temperaturi apropiate de mediile climatologice.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar în vest, nord, centru și sud-vest, dar local excedentar în sud-est.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, se așteaptă temperaturi medii ușor peste normal în toată țara, iar precipitațiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice.

Prognoza pentru luna februarie indică valori termice ușor peste normal în prima săptămână, în special în zonele montane. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice și apropiate de normal în restul țării. În săptămâna 9–16 februarie, temperaturile se vor menține aproape de mediile climatologice specifice perioadei.