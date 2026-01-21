Urmează nopți cu -8 grade și zece zile cu ninsori. Prognoza Accuweather ne aduce, însă, și o surpriză la final de lună

Prognoza publicată de meteorologii AccuWeather pentru luna februarie 2026 indică o evoluție neobișnuită a vremii în România, cu contraste puternice între prima parte a lunii și final.

Datele arată un debut de februarie cu ger și ninsori consistente, urmat de o încălzire treptată care aduce, în special în sudul țării și în București, temperaturi mai degrabă specifice începutului de primăvară.

Această alternanță rapidă între iarnă autentică și valori termice ridicate confirmă tendința ultimilor ani, în care lunile de iarnă devin tot mai instabile din punct de vedere meteorologic.

Primele zile ale lunii februarie 2026 sunt marcate de un episod de iarnă severă în București. Pe 1 februarie, prognoza indică ninsori și temperaturi scăzute, cu maxime de aproximativ -1 grad Celsius și minime nocturne care coboară spre -7 grade.

Răcirea se accentuează în zilele de 2 și 3 februarie, când maximele nu depășesc -5 grade Celsius, iar minimele ajung până la -9 grade. Ninsorile sunt prognozate ca fiind consistente, conturând un tablou de iarnă clasică, cu strat de zăpadă și temperaturi negative pe tot parcursul zilei.

Începând cu 4 februarie, datele AccuWeather indică o schimbare clară de tendință. Temperaturile diurne revin peste pragul de îngheț, cu o maximă de aproximativ 1 grad, deși nopțile rămân reci, cu minime de până la -6 grade.

Pe 5 și 6 februarie, încălzirea devine mai evidentă. Maximele ajung la 4 grade Celsius, iar minimele nocturne se situează între -4 și -2 grade. Ninsorile se restrâng, fiind înlocuite de cer variabil și intervale cu soare, semn că masa de aer rece începe să se retragă.

Pe 7 februarie, chiar dacă mai sunt posibile fulguieli izolate, temperatura maximă urcă la 5 grade Celsius, confirmând tranziția către un regim mai blând.

Intervalul 8–14 februarie consolidează tendința de încălzire. Chiar dacă pe 8 și 9 februarie sunt prognozate ninsori slabe sau precipitații mixte, maximele ating 6–7 grade Celsius.

Pe 10 februarie, temperatura maximă ajunge la 7 grade, iar minima se apropie de 0 grade, un indiciu clar al unor nopți mult mai blânde. Zilele de 11 și 12 februarie aduc valori de până la 8 grade Celsius, cu minime situate între 0 și 1 grad.

Pe 13 și 14 februarie, maximele se mențin la 7, respectiv 6 grade Celsius, iar temperaturile nocturne rămân apropiate de pragul de îngheț sau chiar ușor pozitive, o situație rar întâlnită pentru mijlocul lunii februarie.

Între 15 și 21 februarie, temperaturile maxime se stabilizează între 7 și 9 grade Celsius. Deși pot apărea episoade izolate de lapoviță sau ninsoare, mai ales pe 15, 16 și 19 februarie, acestea sunt de scurtă durată și fără acumulări importante.

Pe 18 februarie este prognozată ploaie, la o maximă de aproximativ 8 grade și o minimă de 1 grad, un scenariu tipic mai degrabă pentru luna martie. Zilele de 20 și 21 februarie aduc maxime de până la 9 grade Celsius, cu minime pozitive, semn că iarna își pierde clar din intensitate.

Pe 22 și 23 februarie, AccuWeather indică temperaturi maxime de 10 grade Celsius. Chiar dacă pe 23 apar precipitații sub formă de ploaie, regimul termic rămâne ridicat pentru final de iarnă. Zilele de 24, 25 și 26 februarie păstrează maxime de aproximativ 9 grade, iar luna se încheie cu valori mai moderate, de 4–6 grade Celsius, pe 27 și 28 februarie, fără reveniri la gerul sever de la începutul lunii.

În contrast cu evoluția din zonele joase, regiunile montane vor avea parte de condiții de iarnă veritabilă. Potrivit prognozei AccuWeather, în anumite zone montane se anunță ninsori aproape continue timp de aproximativ 10 zile, în intervalul 22 ianuarie – 1 februarie.

Stratul de zăpadă va crește constant, iar temperaturile vor rămâne sub pragul de îngheț, mai ales pe timpul nopții. Fenomenul va afecta în special stațiunile din Carpați, precum Predeal, Sinaia și Bușteni.

În Predeal, meteorologii estimează ninsori zilnice pe aproape tot intervalul menționat. Temperaturile maxime vor varia între -1 și 3 grade Celsius, iar minimele nocturne pot coborî până la -8 grade. Sunt așteptate atât ninsori slabe, cât și episoade cu căderi mai abundente de zăpadă, asociate cu cer acoperit și vizibilitate redusă.

Prognoza pentru februarie 2026 conturează o lună cu variații termice accentuate, în care iarna clasică este concentrată în prima parte, iar finalul aduce valori apropiate de primăvară, mai ales în sudul țării. Diferența clară dintre evoluția vremii la câmpie și cea din zonele montane subliniază caracterul din ce în ce mai contrastant al iernilor din România.