Prognoza meteo, 16 aprilie. Temperaturile, în ușoară creștere față de intervalul anterior

Joi, temperaturile vor crește ușor față de intervalul anterior în aproape toată țara și vor depăși valorile specifice perioadei. Maximele vor fi cuprinse între 12 grade pe litoral și 24 de grade în vest, iar minimele se vor situa între 4 și 11 grade.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și noaptea vor apărea înnorări temporare și averse în zona montană și submontană, în Maramureș, local în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni. Pe alocuri, mai ales la deal și la munte, vor fi descărcări electrice și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

Vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul nopții, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade, în timp ce minima se va încadra între 4 și 7 grade.

Meteorologii au anunțat că la munte vremea va fi mai caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar local la munte și izolat în restul zonelor se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare. La Sibiu, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 7 și 9 grade. Izolat, vor fi condiții de ceață.