Efectele produse de fenomenul Nibiru în economia de pe litoral. Câte bilete a vândut Selly

Selly a anunțat că, în doar patru zile de la punerea în vânzare a biletelor pentru festivalurile Nibiru, au fost generați peste 2 milioane de euro în economia locală din Costinești. „Luni am lansat biletele la festivalurile Nibiru. În patru zile s-au vândut peste 10.000 de abonamente de trei zile”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Fiecare festivalier vine trei nopți. Stă într-o cameră, mănâncă, bea, ia un taxi, cumpără o apă de la magazin. La un preț mediu pe camera dublă de 80 euro / noapte (cred că este și mai mult în realitate) și mergând pe asumpția că jumătate vor sta singuri în cameră, iar jumătate vor împărți camera -> un cost mediu de cazare de 60 eur/noapte/festivalier -> 180 eur per festivalier pentru perioada de trei zile. Cu o cheltuială medie de încă 10 euro pe zi pentru mâncare, plajă, cumpărături, etc. -> 210 euro cheltuiala medie a unui festivalier pentru 3 zile”, a explicat acesta.

Selly a continuat și a explicat că cele 10.000 de abonamente vândute, la un preț de 210 euro fiecare, generează 2,1 milioane de euro doar în primele patru zile de vânzări. De asemenea, a explicat că această sumă provine exclusiv din biletele vândute până acum și că festivalurile Nibiru vor avea 46 de zile de operare.

„Asta e povestea reală a Nibiru. Nu e doar despre muzică și petreceri. E despre pensiuni care se renovează, despre restaurante care angajează, despre localnici care încep să vadă din nou un viitor pe litoral. E despre bani care rămân în România, în loc să plece spre Bulgaria, Grecia, Turcia”, a afirmat acesta.

Vloggerul a afirmat că a pornit cu promisiunea de a oferi cea mai bună experiență de divertisment la cel mai accesibil preț, însă „efectul real e mult mai mare decât ce se întâmplă în interiorul Nibiru”.

„Efectul real se simte în tot județul — și asta abia e începutul. Vă mulțumesc tuturor celor care și-au luat deja bilet. Tocmai ați investit în renașterea litoralul românesc”, a scris acesta.