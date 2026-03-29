Social

Efectele produse de fenomenul Nibiru în economia de pe litoral. Câte bilete a vândut Selly

Comentează știrea
Selly. Sursa foto: Facebook/Selly
Din cuprinsul articolului

Selly a anunțat că, în doar patru zile de la punerea în vânzare a biletelor pentru festivalurile Nibiru, au fost generați peste 2 milioane de euro în economia locală din Costinești. „Luni am lansat biletele la festivalurile Nibiru. În patru zile s-au vândut peste 10.000 de abonamente de trei zile”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Peste 10.000 de abonamente de trei zile au fost vândute în doar patru zile

Vloggerul a anunțat că biletele la festivalurile Nibiru au fost lansate luni, iar în patru zile s-au vândut peste 10.000 de abonamente de trei zile. În acest context, acesta a propus o analiză a impactului acestor bilete asupra Costineștiului.

„Fiecare festivalier vine trei nopți. Stă într-o cameră, mănâncă, bea, ia un taxi, cumpără o apă de la magazin. La un preț mediu pe camera dublă de 80 euro / noapte (cred că este și mai mult în realitate) și mergând pe asumpția că jumătate vor sta singuri în cameră, iar jumătate vor împărți camera -> un cost mediu de cazare de 60 eur/noapte/festivalier -> 180 eur per festivalier pentru perioada de trei zile. Cu o cheltuială medie de încă 10 euro pe zi pentru mâncare, plajă, cumpărături, etc. -> 210 euro cheltuiala medie a unui festivalier pentru 3 zile”, a explicat acesta.

Selly: „Asta e povestea reală a Nibiru”

Selly a continuat și a explicat că cele 10.000 de abonamente vândute, la un preț de 210 euro fiecare, generează 2,1 milioane de euro doar în primele patru zile de vânzări. De asemenea, a explicat că această sumă provine exclusiv din biletele vândute până acum și că festivalurile Nibiru vor avea 46 de zile de operare.

Ce plan are Donald Trump pentru Iran. Netanyahu dorește extinderea operațiunilor militare în Liban. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  30 martie 2026. Iran (VI)
„Asta e povestea reală a Nibiru. Nu e doar despre muzică și petreceri. E despre pensiuni care se renovează, despre restaurante care angajează, despre localnici care încep să vadă din nou un viitor pe litoral. E despre bani care rămân în România, în loc să plece spre Bulgaria, Grecia, Turcia”, a afirmat acesta.

„Efectul real se simte în tot județul”

Vloggerul a afirmat că a pornit cu promisiunea de a oferi cea mai bună experiență de divertisment la cel mai accesibil preț, însă „efectul real e mult mai mare decât ce se întâmplă în interiorul Nibiru”.

„Efectul real se simte în tot județul — și asta abia e începutul. Vă mulțumesc tuturor celor care și-au luat deja bilet. Tocmai ați investit în renașterea litoralul românesc”, a scris acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:15 - Sondaj. Românii sunt nemulțumiți de modul în care Ilie Bolojan a gestionat criza carburanților
21:03 - Crin Antonescu știe că actuala coaliție „nu merge”, dar nu vede alegeri anticipate în România
20:54 - Sorin Grindeanu vorbește de alegeri anticipate și avertizează asupra degradării economiei
20:42 - Raportarea risipei alimentare, obligatorie de la 1 aprilie. Care sunt condițiile și ce trebuie să știm
20:31 - Efectele produse de fenomenul Nibiru în economia de pe litoral. Câte bilete a vândut Selly
20:22 - Gabriela Cristea revine cu un proiect după pauza din televiziune: Deja ne ocupăm de lumini și de camere

HAI România!

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Proiecte speciale