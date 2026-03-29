A început numărătoarea inversă impusă de Uniunea Europeană. Din 2027, viața de zi cu zi ni se schimbă radical

Uniunea Europeană pregătește un nou set de reguli care vizează utilizarea numerarului, cu aplicare de la 1 iulie 2027. Măsurile au ca obiectiv principal combaterea spălării banilor și reducerea riscurilor asociate finanțării activităților ilegale.

Noile reglementări stabilesc praguri clare pentru tranzacțiile efectuate în numerar și introduc obligații suplimentare pentru comercianți.

Contextul acestor schimbări este dat de preocupările autorităților europene privind utilizarea sumelor mari de bani cash în tranzacții greu de urmărit, unde există riscul ascunderii originii fondurilor.

Conform informațiilor prezentate, „începând cu data de 1 iulie 2027, plățile în numerar vor fi plafonate la 10.000 de euro în relațiile comerciale, inclusiv în România”. Măsura face parte dintr-un cadru mai larg de reglementări europene menite să uniformizeze practicile la nivelul statelor membre.

Autoritățile europene consideră că stabilirea unui prag unic va facilita monitorizarea tranzacțiilor și va reduce posibilitatea utilizării numerarului în scopuri ilegale.

Astfel, „pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor fi obligați să verifice identitatea clienților și să raporteze tranzacția”. Această cerință are rolul de a crea un nivel suplimentar de transparență și control asupra fluxurilor financiare.

Măsurile sunt aliniate cu politicile europene de prevenire a spălării banilor și sunt menite să ofere autorităților instrumente mai eficiente de supraveghere.

Textul de bază subliniază că „numerarul rămâne pentru mulți cetățeni o formă de siguranță și un instrument comod pentru achiziții”, în ciuda tendinței de digitalizare a sistemelor de plată.

În același timp, evoluțiile din unele state indică o reducere treptată a utilizării cash-ului. În România, schimbările sunt influențate de factori precum plata salariilor prin transfer bancar și diminuarea numărului de bancomate.

Prin introducerea unor limite și obligații de raportare, Uniunea Europeană urmărește să reducă opacitatea acestor tranzacții și să crească gradul de conformare în mediul economic.

Implementarea noilor reguli va avea loc simultan în toate statele membre, inclusiv în România, și face parte dintr-un efort coordonat la nivel european pentru consolidarea cadrului de prevenire a criminalității financiare.