Donald Trump anunță că va plăti agenții din aeroporturi prin ordin de urgență

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Donald Trump a anunțat că va semna un ordin de urgență pentru a asigura plata agenților TSA, în contextul blocajului politic privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă și al aglomerației din aeroporturile americane, relatează NY Post.

Anunțul a fost făcut joi, printr-o postare pe platforma Truth Social, în care liderul de la Casa Albă a criticat opoziția democrată pentru situația creată și a transmis că va interveni direct pentru a rezolva problema.

„Pentru că democrații au creat în mod iresponsabil o adevărată criză națională, folosesc autoritatea pe care mi-o oferă legea pentru a ne proteja marea țară, așa cum am făcut întotdeauna!”, a scris Donald Trump.

Acesta a precizat că intenționează să emită un ordin prin care agenții TSA să fie plătiți imediat, în ciuda impasului legislativ.

„Voi semna un ordin prin care îl instruiesc pe secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, să plătească imediat agenții noștri TSA pentru a gestiona această situație de urgență și pentru a opri rapid haosul creat de democrați în aeroporturi. Nu este un lucru ușor de făcut, dar o voi face!”, a continuat acesta.

Aeroport. Sursa foto: Freepik

Donald Trump sfidează Congresul în disputa DHS

Decizia vine în condițiile în care angajații Administrației pentru Securitatea Transporturilor se află deja în a doua lună fără salarii, pe fondul disputei dintre republicani și democrați privind bugetul DHS.

Situația a generat tensiuni și proteste în rândul personalului, unii dintre angajați alegând să își ia concediu medical, ceea ce a dus la creșterea timpilor de așteptare și la blocaje în aeroporturi.

În baza Legii privind starea de urgență națională, președintele poate dispune utilizarea unor fonduri guvernamentale necheltuite pentru a acoperi temporar plata angajaților TSA, o soluție care ar evita votul din Congres.

Republicanii dețin majoritatea în Senat, însă nu dispun de cele 60 de voturi necesare pentru a trece proiectul de finanțare în forma dorită.

Dispute între republicani și democrați

Democrații au blocat finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă în ultima perioadă, încercând să impună reguli mai stricte privind politicile de imigrație.

În acest context, liderul majorității din Senat, John Thune, a anunțat că a prezentat o variantă finală de compromis. Propunerea ar asigura finanțarea întregului DHS, cu excepția componentei ICE care se ocupă de aplicarea legii și de operațiunile de îndepărtare.

Blocajele din aeroporturi vin într-un moment sensibil, în care milioane de americani se pregătesc să călătorească pentru vacanța de primăvară, dar și pentru sărbători precum Paștele și Pesah. În lipsa unei soluții rapide, presiunea asupra autorităților crește, pe măsură ce aglomerația din aeroporturi afectează tot mai mulți pasageri.

