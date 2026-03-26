Dan Andronic: Ce se ascunde, de fapt, în spatele „Revoluției” carburanților marca Bolojan

Jurnalistul Dan Andronic a afirmat, joi, că este necesară o analiză la „rece” a Ordonanței de Urgență prezentate de Guvern ca soluție pentru criza carburanților. „Ce se ascunde, de fapt, în spatele „Revoluției” carburanților marca Bolojan. Să vorbim puțin la rece despre marea Ordonanță de Urgență pe care Guvernul ne-o vinde drept colacul de salvare împotriva crizei carburanților”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul a afirmat că, în prezent, diferența dintre mesajele transmise de autorități și situația din benzinării este evidentă, iar prețurile afișate la pompă contrazic comunicatele oficiale. „Dacă te duci la pompă și te uiți cu groază la afișaj, parcă nu-ți vine să crezi comunicatele de la Palatul Victoria. Și pe bună dreptate. Dacă citim printre rânduri, schema e clasică! Statul face un joc de glezne spectaculos din care „băieții deștepți” scapă mereu neatinși”, a declarat acesta.

Dan Andronic a afirmat că, deși Guvernul susține că a plafonat adaosul comercial la nivelul din 2025, această măsură se aplică doar distribuitorilor, respectiv benzinăriilor.

Potrivit jurnalistului, singura măsură „reală” este reducerea cotei obligatorii de biocombustibil de la 8% la 2%, prezentată discret. „Biocombustibilul e scump. Prin tăierea lui, costul de producție scade mecanic. E o decizie pragmatică: s-a sacrificat agenda „verde” pe altarul supraviețuirii economice. Aici ar trebui să vedem o ieftinire imediată de câțiva bani”, a afirmat acesta.

Dan Andronic a afirmat că măsura de condiționare a exporturilor de semnătura Guvernului reprezintă, în realitate, o decizie de securitate națională prezentată sub o altă formă.

„Bariera la export: Benzina scumpă, dar măcar există. Condiționarea exporturilor de semnătura Guvernului e, de fapt, o măsură de securitate națională deghizată. Nu îți va ieftini plinul, dar îți garantează că nu rămânem cu rezervorul gol. S-a tras frâna de mână ca să nu ne trezim cu penurie la iarnă”, a explicat acesta.

Jurnalistul a declarat că măsura aplicată în cazul gazelor naturale funcționează, iar consumatorii vor plăti prețul cel mai mic dintre cel prevăzut în contract și cel reglementat. „Plasa de siguranță la gaz. Aici le-a ieșit. La gaze naturale, consumatorul va plăti prețul cel mai mic dintre cel din contract și cel reglementat. O plasă de siguranță uriașă care închide ușa în nas speculanților de pe piața energiei”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Ce se poate spune în câteva rânduri? Un teatru politic ieftin pe banii noștri. Guvernul gestionează o criză prelungită oficial până în iunie 2026, dar are grijă să nu deranjeze marile corporații petroliere”.