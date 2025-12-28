Social Breaking news

Cod roșu în Carpați. Salvamont Gorj își pierde punctul medical în fața viscolului

Cod roșu în Carpați. Salvamont Gorj își pierde punctul medical în fața viscoluluiCabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj / sursa foto: captură video
Un punct medical al Serviciului Public Salvamont Gorj amplasat pe Vârful Păpușa, în zona pârtiei de schi, a fost afectat de condițiile meteo extreme din ultimele ore.

Cabinetul, amenajat într-un container metalic și destinat acordării de prim ajutor la mare altitudine, a fost deteriorat puternic în urma intensificării viscolului și vântului, informează surse de presă.

Amplificarea fenomenelor meteorologice în zona montană

În cursul zilei de duminică, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări meteorologice pentru zonele de munte, unde vântul s-a intensificat semnificativ, iar viscolul a redus vizibilitatea.

În special în jurul altitudinilor de peste 1.700 de metri, rafalele au depășit pragul de 90–120 km/h, conform informațiilor meteorologice transmise publicului.

Aceste condiții meteo severe au suprapus presiuni dinamice asupra structurilor expuse vântului, inclusiv asupra facilităților de intervenție montană. Cabinetul medical de pe Păpușa se afla în această zonă catalogată de ANM ca fiind sub avertizare de cod roșu de vânt.

Descrierea incidentului

Containerul metalic în care funcționa cabinetul medical era poziționat în partea superioară a pârtiilor de schi de pe Vârful Păpușa și fusese ancorat pe o platformă de beton cu cabluri bine fixate, potrivit reprezentanților Salvamont.

Cu toate acestea, în urma rafalelor puternice de vânt, structura a fost smulsă de pe poziția inițială și deteriorată într-o măsură semnificativă.

Pe pagina oficială a Salvamont România, situația a fost sintetizată într-un mesaj intitulat „Puterea naturii”, în care se menționează faptul că, deși amplasarea și ancorarea au respectat standardele tehnice, forțele meteorologice au depășit stabilitatea construcției.

Reacția Salvamont Gorj și planurile de evaluare

Serviciul Public Salvamont Gorj a anunțat că, în perioada următoare, echipele de salvatori montani vor analiza opțiunile pentru a compensa pierderea structurii și pentru menținerea serviciilor de prim ajutor medical la standardele necesare.

Potrivit declarațiilor oficiale, evaluarea va include identificarea soluțiilor logistice și tehnice care să permită continuarea activității de intervenție în zona montană afectată de viscol.

Activiști din cadrul Salvamont Gorj au subliniat că serviciile medicale pentru turiști și schiori sunt esențiale pentru siguranța în masivul montan și că găsirea unei alternative pentru punctul distrus va fi o prioritate în următoarele zile.

Contextul general al vremii și alte efecte

Pe lângă incidentul de la Vârful Păpușa, condițiile meteorologice nefavorabile au generat și alte efecte în infrastructura din România. Restricții de circulație și suspendări de activități au fost raportate în anumite regiuni, pe fondul codurilor roșii și galbene emise de autorități pentru viscol și vânt puternic.

Administrațiile locale și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au recomandat populației prudență sporită, evitarea deplasărilor neesențiale și urmărirea constantă a informațiilor oficiale privind evoluția vremii.

Serviciile montane și siguranța turiștilor în sezonul rece

Structurile de intervenție montană, precum Serviciul Public Salvamont Gorj, își desfășoară activitatea într-un mediu caracterizat de riscuri naturale variabile, unde evoluțiile meteo pot impune ajustări rapide ale resurselor logistice și operaționale.

În contextul sezonului rece și al traficului crescut de turiști pe pârtiile de schi, menținerea capacității de intervenție și a punctelor de prim ajutor rămâne un element esențial în managementul situațiilor de urgență din zonele montane.

Proiecte speciale