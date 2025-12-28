Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de vânt pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Avertizarea este valabilă până la ora 10:00 și vizează în special altitudinile de peste 1800 de metri, unde rafalele de vânt vor atinge 120-140 km/h.

„Județul Caraș-Severin și județul Hunedoara sunt vizate de o alertă de tip cod roșu de vânt. Codul roșu a intrat în vigoare la ora 8:53 și este valabil până la ora 10:00. ANM avertizează că vitezele la rafală vor ajunge la 120-140 km/h în zonele montane de peste 1800 metri”, se arată în avertizarea transmisă de ANM.

Rafalele puternice afectează exclusiv zonele montane de peste 1800 metri, unde vârfurile sunt expuse la vânt extrem. Locuitorii și turiștii din aceste zone sunt sfătuiți să evite deplasările pe munte în acest interval.

Pe lângă codul roșu, ANM a emis și alte avertizări pentru diferite regiuni ale României. În zonele montane se menține un cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită.

Potrivit meteorologilor, până luni seară, majoritatea țării va fi afectată de intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol.

„Au fost emise și un cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită la munte. Duminică intră în vigoare și un cod portocaliu de viscol în 20 de județe. Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol”, se menționează în comunicatul ANM.

În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 metri, viteza vântului va fi de 90-110 km/h, ceea ce va viscoli zăpada depusă.

Temporar, vântul va înregistra intensificări și în Moldova, vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50-70 km/h.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonele montane se așteaptă ninsori viscolite, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 de metri. În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar stratul de zăpadă depus va fi în general de 3-8 cm.

În Carpații Orientali și Meridionali, stratul de zăpadă va fi mai consistent, de 10-20 cm.

Codul portocaliu, valabil în intervalul 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10, vizează Carpații Meridionali și de Curbură.

La altitudini de peste 1700 metri, rafalele vor depăși 110-130 km/h, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea sub 50 de metri.

În perioada menționată, vântul va avea intensificări și în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania.

La nord și centru în Carpații Orientali, la altitudini de peste 1700 metri, rafalele vor ajunge la 90-100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, reducând vizibilitatea semnificativ.