Cod portocaliu de viscol. Populația, sfătuită să evite deplasările

Drumarii au anunțat sâmbătă că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special în zonele montane, pe fondul codului portocaliu de viscol, anunțat de ANM. Datorită condițiilor meteo severe,ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență în urma avertizărilor meteorologice.

Reprezentanții DRPD Craiova au anunțat că, în zonele montane, în special în zona Rânca, intră în vigoare în cursul nopții o atenționare de cod portocaliu de viscol. Șoferii sunt sfătuiți să își planifice deplasările pe timpul zilei, să evite circulația pe timp de noapte și să se asigure că autovehiculele sunt echipate cu anvelope de iarnă și lanțuri antiderapante.

Autoritățile recomandă evitarea parcării pe marginea drumului pentru a nu îngreuna intervențiile de deszăpezire și prudență sporită în zonele împădurite, unde există riscul căderii zăpezii sau chiciurii de pe arbori. În contextul vântului puternic, probleme au fost semnalate și pe Valea Prahovei, unde, în Sinaia, mai mulți copaci căzuți au afectat stâlpi de electricitate și rețele de comunicații.

ANM a actualizat prognoza pentru acest sfârșit de săptămână și a emis noi avertizări pentru aproape întreaga țară, extinzând codul portocaliu de viscol în 12 județe, în special în Carpații Meridionali și de Curbură. Sâmbătă, vântul se va intensifica în est, sud-est și sud-vest, cu viteze de 40–60 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 70–90 km/h, viscolind ninsoarea și amplificând senzația de frig.

Până luni, 29 decembrie, sunt prognozate ninsori în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, cu depuneri de zăpadă de 5–10 cm, iar la munte local de până la 15–20 cm, cu risc de polei. Codul portocaliu va fi valabil din cursul nopții până luni dimineață, cu rafale de peste 110–130 km/h la altitudini mari, vizibilitate redusă sub 50 de metri și troiene, în timp ce în Moldova și Transilvania vântul va continua să sufle cu 70–90 km/h.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență, în urma avertizărilor meteorologice de cod portocaliu și cod galben emise de ANM. Informarea vizează intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00, fiind prognozate intensificări ale vântului, ninsori, viscol, polei și ghețuș, cu viteze ale vântului de 40–60 km/h în majoritatea regiunilor.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale pe durata avertizărilor meteo, să respecte măsurile de autoprotecție și să nu parcheze autoturismele în zone cu risc de cădere a arborilor sau a elementelor de mobilier și publicitate stradală, precum și să semnaleze orice situație care poate pune în pericol siguranța publică.