Cum a luat naștere schiul în România: povestea primei pârtii

România nu este renumită doar pentru peisajele sale montane spectaculoase, ci și pentru istoria timpurie a sporturilor de iarnă. Prima pârtie de schi din țară a reprezentat mai mult decât un simplu traseu acoperit de zăpadă: a fost începutul unei tradiții care avea să transforme munții Carpați într-un punct de atracție pentru iubitorii sporturilor de iarnă din întreaga Europă.

Istoria primei pârtii de schi din România este strâns legată de orașul Brașov și de împrejurimile sale montane. În anii 1920, schiul era considerat un sport exotic și aventuros, practicat mai ales de tinerii din familiile cu posibilități materiale, care se întorceau din excursii în Austria sau Elveția și aduceau cu ei tehnica și echipamentul de iarnă.

Prima pârtie amenajată în mod organizat se afla pe versantul Postăvaru, în Poiana Brașov, și reprezenta un punct de întâlnire pentru pasionații sportului alb, dar și pentru turiștii dornici de aventură.

Traseul inițial al primei pârtii nu era deloc sofisticat comparativ cu standardele moderne. Era mai degrabă o potecă naturală, cu porțiuni abrupte și curburi provocatoare, care testa abilitatea și curajul schiorilor de început. În lipsa telescaunelor și a instalațiilor mecanice, accesul se realiza pe jos sau cu ajutorul saniei, iar echipamentul era simplu: schiuri din lemn, legături rudimentare și cizme grele.

Această simplitate însă nu diminua farmecul experienței; dimpotrivă, fiecare coborâre era o adevărată provocare, iar sentimentul de libertate și adrenalina erau imense.

Deschiderea oficială a pârtiei de schi din Poiana Brașov a coincis cu eforturile comunității locale de a promova turismul montan și de a atrage vizitatori în sezonul rece. În acea perioadă, zăpada era singura garanție a reușitei unei ierni de schi, iar lipsa tehnologiei de zăpadă artificială făcea ca fiecare sezon să fie imprevizibil.

Cu toate acestea, entuziasmul publicului și popularitatea crescândă a sportului au determinat autoritățile locale să investească treptat în facilități, marcând începutul unei tradiții care avea să dureze aproape un secol.

Prima pârtie de schi a fost, de asemenea, locul unor competiții amicale între localnici și vizitatori. Aceste concursuri timpurii erau adesea organizate în weekenduri sau în sărbători, atrăgând mulțimi care urmăreau cu emoție coborârile spectaculoase.

În același timp, instructorii care se formaseră în străinătate au început să predea tehnici de schi, contribuind la dezvoltarea unei comunități pasionate și instruite. De la acești pionieri s-au format generații întregi de schiori români, care mai târziu aveau să concureze la nivel național și internațional.

Pe măsură ce popularitatea schiului creștea, infrastructura a evoluat treptat. În anii 1930 și 1940, au apărut primele cabane și restaurante de munte în Poiana Brașov, iar facilitățile de cazare au făcut ca zona să devină un punct de atracție nu doar pentru practicanții sportului, ci și pentru turiștii în căutare de peisaje de iarnă și aer curat de munte.

De asemenea, primele cluburi și asociații de schi au început să organizeze cursuri și să promoveze regulile de siguranță, profesionalizând astfel sportul.

Importanța primei pârtii de schi din România nu se limitează doar la sport. Aceasta a avut un rol semnificativ și în dezvoltarea turismului montan și a culturii de iarnă în țară. Până la apariția stațiunilor moderne, traseul de pe Postăvaru reprezenta simbolul aventurii și al libertății, inspirând generații întregi să exploreze munții și să descopere plăcerea sporturilor de iarnă.

Astăzi, Poiana Brașov și pârtiile sale moderne atrag mii de turiști anual, dar rădăcinile sportului în România rămân adânc înfipte în acea primă pârtie modestă.