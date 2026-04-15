De ce oțetul alb nu trebuie să lipsească din nicio mașină. Cum îi scapă pe șoferi de o problemă majoră

Șoferii sunt avertizați că riscul de condens pe parbrize și geamuri crește odată cu revenirea vremii reci și instabile, prognozată pentru următoarele zile. Specialiștii arată că alternanța dintre aerul cald din interiorul vehiculului și suprafețele reci ale sticlei favorizează aburirea rapidă a geamurilor, în special dimineața.

Prognozele meteorologice indică o perioadă cu variații de temperatură și precipitații în mai multe regiuni, ceea ce menține condițiile favorabile apariției fenomenului.

Fenomenul de aburire se produce atunci când aerul cald și umed din interiorul mașinii intră în contact cu sticla rece a geamurilor. În acel moment, vaporii de apă se transformă în picături fine, reducând vizibilitatea.

Acest efect este mai puternic în perioadele cu temperaturi scăzute, când diferențele dintre mediul interior și cel exterior sunt semnificative. În astfel de situații, dezaburirea parbrizului poate dura mai mult, întârziind plecarea la drum.

În aceste condiții, specialiștii recomandă o soluție casnică pe bază de oțet alb și apă, aplicată pe geamuri, pentru a reduce formarea condensului.

Soluția formează un strat subțire pe suprafața sticlei, care ajută la reducerea depunerii de umezeală.

Unele recomandări indică faptul că eficiența amestecului poate fi îmbunătățită prin adăugarea câtorva picături de detergent de vase, care reduce tensiunea superficială a apei și împiedică formarea picăturilor.

„O metodă eficientă de a elimina condensul și de a preveni reapariția acestuia este prepararea unei soluții casnice. Amestecați două căni de apă cu două căni de oțet alb, apoi adăugați câteva picături de detergent de vase. Turnați amestecul într-un recipient cu pulverizator și aplicați-l direct pe geam. Oțetul alb creează o barieră protectoare, iar detergentul de vase reduce tensiunea superficială a picăturilor de apă de pe geam. Recomandăm utilizarea unui pulverizator pentru a crea un strat foarte subțire, care se va usca de la sine”, se mai arată în ghid.