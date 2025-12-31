Prognoza meteo, 31 decembrie. Temperaturi neașteptate de Revelion

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru Revelion, 31 decembrie. Vremea va fi rece, cu ger dimineața și noaptea, mai ales în zonele centrale, nordice și în dealurile subcarpatice din sud.

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, în timp ce în restul țării vor predomina înnorările. Ninsori slabe vor apărea la munte, în Banat, Crișana, Maramureș și local în Transilvania, dar și pe arii restrânse în Moldova.

Vântul va sufla cu intensitate mare la munte, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, cu rafale de 60–85 km/h, iar la altitudini mari viteza vântului poate ajunge la 90–120 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. În regiunile de câmpie și deal, rafalele vor atinge 40–70 km/h, în funcție de zonă.

Temperaturile maxime vor varia între -7°C în estul Transilvaniei și 3–4°C izolat în sud-est. Minimele nocturne se vor situa între -14 și -5°C.

În București, cerul va fi parțial noros, cu posibile fulguieli. Vântul va sufla moderat, până la 35 km/h. Temperaturile se vor încadra între -7°C la minimum și 3°C la maximum.

Vremea va rămâne rece, cu ger matinal în centrul și nordul țării și în dealurile subcarpatice, iar noaptea gerul va fi resimțit mai ales în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei. Cerul va fi senin pe sud și sud-est, dar vor exista înnorări în vest, centru și nord.

Precipitații slabe, sub formă de ninsoare, sunt posibile la munte, în Maramureș, Banat și Crișana, precum și pe arii restrânse în Transilvania și nordul Moldovei. Spre seară, în Câmpia de Vest, trecător pot apărea precipitații mixte care să ducă la polei.

Vântul va sufla slab până la moderat în mare parte din țară, cu intensificări temporare la munte (rafale de 90–110 km/h în zonele înalte).

București: Cer senin sau parțial noros, vânt slab. Temperaturile între -7°C noaptea și 2–3°C ziua.

Se va încălzi ușor față de zilele precedente. În vest, centru și nord vor fi înnorări, cu precipitații predominant sub formă de ninsoare la munte și mixte în Maramureș, Transilvania, Crișana și zona submontană a Moldovei. Banatul și Oltenia vor avea mai ales ploi, iar izolat se poate forma polei.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zonele montane și local în regiunile joase, mai ales în vest, centru și est.

Temperaturile maxime se vor situa între 0 și 9°C, iar minimele între -4 și 4°C. București: Cer variabil, vânt slab până la moderat. Temperaturile între -3°C noaptea și 6–8°C ziua.

Valorile termice vor continua să crească, mai ales în sud și sud-est, unde se vor înregistra temperaturi peste normalul perioadei. În vest, nord și centru cerul va fi noros, cu precipitații mixte, iar la munte va ninge, depunându-se strat de zăpadă. În restul țării cerul va fi temporar noros, cu ploi slabe izolate și condiții de polei pe alocuri.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane și local în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13°C, iar minimele între -1 și 9°C. Izolat se poate forma ceață.

București: Cer variabil, vânt slab. Temperaturile vor fi ridicate pentru această perioadă, cu maxime de 10–12°C și minime de 1–3°C.