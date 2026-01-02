Vremea

Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM

Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM Sursa foto: 59443200 © Viorel Dudau | Dreamstime.com
Iarna se intensifică la munte, iar meteorologii anunță ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi foarte scăzute în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou Buletin Nivometeorologic valabil pentru perioada 2 ianuarie, ora 20.00 – 5 ianuarie, ora 20.00, cu avertizări clare pentru cei care urcă la altitudine.

Ninsori consistente și precipitații în creștere

În intervalul menționat, cerul va fi predominant acoperit, iar ninsoarea va fi prezentă în toate masivele montane. Cantitățile de apă vor depăși frecvent 10–15 l/mp, iar în primele 24 de ore se vor atinge local 20–25 l/mp în Carpații Occidentali, în nordul Orientalilor și în vestul Meridionalilor. Izolat, în Munții Apuseni, sunt posibile valori de 40–50 l/mp.

Pe ansamblu, în masivele vestice și sud-vestice se pot cumula 50–60 l/mp. Vântul va sufla tare, cu intensificări de 50–70 km/h la altitudine, iar în zona înaltă poate ajunge la 70–90 km/h, determinând viscol și vizibilitate redusă. În primele 24 de ore, pe crestele Meridionalilor și Occidentalilor, rafalele pot depăși chiar 100–120 km/h. În plus, se anunță ceață și depuneri de chiciură la altitudini mari.

ANM anunță temperaturi de –12 grade

La peste 1.800 de metri, minimele se vor situa, în general, între –12 și –7 grade, iar maximele vor urca treptat de la –9 și –5 grade spre –6…–2 grade.

Sub acest prag altitudinal, minimele vor fi cuprinse între –10 și –4 grade, iar maximele vor crește treptat de la –7…–2 grade la valori apropiate de –4 și 2 grade în funcție de zonă.

Intervenții pe drumuri și recomandări pentru șoferi

În Maramureș, ninsorile căzute joi dimineață au determinat intervenții pe mai multe drumuri naționale, europene și județene, potrivit Prefecturii. Autoritățile au reamintit șoferilor și turiștilor că deplasarea pe carosabil acoperit cu zăpadă, polei sau gheață este permisă doar cu anvelope de iarnă.

Se recomandă verificarea mașinii înainte de plecare, informarea asupra traseului și a condițiilor meteo, precum și adaptarea permanentă la starea drumurilor și la traficul în desfășurare.

