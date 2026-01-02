Social

Avalanșă la Bâlea Lac, provocată de doi schiori. Sportivii au reușit să se salveze la timp

Avalanșă Bâlea Lac. Sursă foto: Captură video
O avalanșă de proporții s-a declanșat vineri în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, după ce doi schiori au coborât pe traseul cunoscut sub numele de „Balcoane”. Masa de zăpadă s-a pus în mișcare, însă sportivii nu au fost prinși în curgere și au reușit să se retragă fără să sufere răni.

Potrivit Salvamont Sibiu, alunecarea de zăpadă a pornit din partea superioară a versantului și a avut un traseu de peste 300 de metri, depășind inclusiv zona chioșcurilor de la Bâlea Lac.

”În cursul zilei de astăzi, în Munţii Făgăraş, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, declanşată accidental de doi schiori aflaţi în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”. Avalanşa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară şi ajungând dincolo de zona chioşcurilor de la Bâlea Lac”, anunţă Salvamont Sibiu.

Cei doi au scăpat teferi și au părăsit zona în siguranță.

„Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță”, mai precizează Salvamont Sibiu.

Mesajul salvatorilor montani

Echipele Salvamont atrag atenția că terenul este instabil și riscul rămâne ridicat.

Salvamont Sibiu anunţă că monitorizează permanent situaţia din teren şi recomandă prudenţă maximă în zonele alpine din Munţii Făgăraş.

Recomandări pentru turiști și schiori

Salvatorii montani au revenit cu un nou apel la prudență, atrăgând atenția că fiecare ieșire pe munte trebuie pregătită cu responsabilitate. Ei insistă ca turiștii să verifice buletinul nivometeorologic înainte de plecare, să evite sporturile de iarnă la altitudini de peste 1.800 de metri, acolo unde pericolul de avalanșă este crescut, și să nu se abată de la traseele marcate ori de la recomandările echipelor de intervenție. Toate aceste reguli, spun salvatorii, pot face diferența între o drumeție sigură și un incident grav.

În comunicatul transmis, autoritățile subliniază că situația din masivele înalte este atent monitorizată și că evaluările pot fi actualizate de la o zi la alta, în funcție de vreme și de stabilitatea stratului de zăpadă. „Salvamont Sibiu monitorizează permanent situația din teren și recomandă prudență maximă în zonele alpine din Munții Făgăraș”, se mai arată în comunicat, mesaj care vine să întărească ideea că, în această perioadă, prudența rămâne esențială pentru toți iubitorii muntelui.

Proiecte speciale