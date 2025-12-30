Social

Val de solicitări la Salvamont România. Zeci de apeluri într-o singură zi

Salvamont România. Sursă foto: Facebook
Ultimele 24 de ore au adus o nouă serie de intervenții solicitante pentru echipele Salvamont din toată țara, Dispeceratul Național fiind chemat să gestioneze nu mai puțin de 23 de situații care au necesitat intervenție de urgență a salvatorilor montani.

Intervenții fără pauză pentru salvamontiști. Zeci de apeluri într-o singură zi

Cele mai numeroase solicitări – șase la total – au vizat Salvamont Lupeni. Pe lista intervențiilor s-au aflat, de asemenea, câte trei apeluri pentru Salvamont Maramureş şi Salvamont Neamţ, două apeluri pentru Salvamont Argeş, Salvamont Cluj şi Salvamont Judeţul Braşov, precum şi câte un apel adresat echipelor Salvamont Municipiul Braşov, Salvamont Prahova, Salvamont Predeal, Salvamont Gorj şi Salvamont Sibiu.

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 26 de persoane. Dintre acestea, şapte au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate, pentru o persoană, toate eforturile depuse au fost în zadar, persoana fiind declarată decedată, transportată şi predată Serviciului IML”, a precizat Salvamont România, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă intervențiile efective, au fost înregistrate și 41 de apeluri prin care turiștii au solicitat indicații și recomandări despre traseele montane.

Salvamont Neamț

Salvamont Neamț. Sursă foto: Facebook

Urmează temperaturi peste normalul perioadei

Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile vor depăși, în general, valorile obișnuite ale sezonului, începând cu 5 ianuarie și până aproape de finalul lunii, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicată marți.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026 aduce valori termice situate, în mare parte, în jurul mediilor specifice pentru această perioadă, cu posibilități ușor mai scăzute în Carpaţii Meridionali. Cantităţile de precipitaţii sunt estimate ca fiind excedentare în nordul Carpaţilor Orientali şi în Munţii Apuseni, dar deficitare în zonele extracarpatice, în timp ce în restul țării se mențin aproape de normal.

Cum va evolua vremea în următoarele trei săptămâni

Pentru intervalul 05.01.2026 – 12.01.2026, meteorologii estimează temperaturi peste mediile obișnuite în toate regiunile, cu abateri mai mari în sud-est. Precipitațiile vor fi, în ansamblu, peste normal, mai ales în jumătatea vestică a țării.

În săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026, temperatura medie a aerului va rămâne peste valorile specifice sezonului la nivel național, mai accentuat în sud-est. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va încadra, în general, în limite normale.

Pentru perioada 19.01.2026 – 26.01.2026, valorile termice medii sunt prognozate ușor peste cele obișnuite pentru această săptămână pe tot teritoriul României, iar cantităţile de precipitaţii vor fi, în mare parte, apropiate de normalul climatologic.

