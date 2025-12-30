Cod galben emis de ANM pentru Oltenia și Muntenia. Se anunță ore cu episoade intense de viscol

Ziua de marți aduce noi avertizări pentru mai multe zone ale țării, meteorologii ANM anunțând episoade de vânt puternic și ninsoare viscolită, care vor afecta atât zonele joase, cât și masivele montane, până în seara de 31 decembrie.

Până la ora 20.00 este activ un cod galben pentru vestul și sudul Olteniei, precum și pentru sud-vestul Munteniei, unde sunt anunțate intensificări ale vântului, cu viteze ce pot ajunge la 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, meteorologii indică valori mai mari, cu rafale între 60 și 85 km/h, iar la altitudini ce depășesc 1.700 de metri, vântul poate atinge 90…120 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității.

Intensificări ale vântului, în general de 40…45 km/h, sunt prognozate local și în Maramureș, Transilvania și Moldova. Pe alocuri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, iar fenomenul va fi însoțit de viscol. De marți seara, de la ora 20.00, și până miercuri la ora 8.00, intră în vigoare o nouă avertizare cod galben, ce vizează nordul Moldovei, unde rafalele pot ajunge la 50…65 km/h, viscolind zăpada.

„În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi viteze de 60...85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind ninsoarea, iar vizibilitatea se va menţine scăzută”, anunţă ANM.

Pentru intervalul 31 decembrie, ora 08 – 31 decembrie, ora 20, este emisă o nouă atenționare cod galben pentru nordul și nord-estul Moldovei, dar și pentru estul și sud-estul Transilvaniei, unde vântul va bate cu 50…70 km/h și ninsoarea va fi viscolită.

Rafale de aceeași intensitate sunt prognozate și în vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei.

În Carpații Meridionali și Orientali, vitezele vântului vor urca din nou la 60…85 km/h, iar pe creste pot ajunge până la 90…120 km/h, determinând viscol și menținând vizibilitatea scăzută.

Pe parcursul zilei de miercuri, meteorologii mai anunță intensificări ale vântului, cu viteze de 40…45 km/h, pe arii restrânse în restul Transilvaniei, dar și în zona litoralului.