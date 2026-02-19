Opt schiori au murit și un al nouălea este presupus decedat după ce au fost surprinși de o avalanșă

Autoritățile din California au anunțat că opt schiori au fost confirmați morți, iar un al nouălea este presupus mort după ce grupul lor a fost surprins de o avalanșă de dimensiunea unui teren de fotbal în Munții Sierra Nevada. Incidentul, produs marți, este considerat cel mai grav de acest tip înregistrat în Statele Unite în ultimii 45 de ani, potrivit Reuters.

Șase supraviețuitori au fost salvați după o intervenție complexă desfășurată în zona Castle Peak, lângă Truckee, la aproximativ 16 kilometri nord-vest de Lake Tahoe. Echipele de căutare au avansat pe schiuri prin viscol, vizibilitate redusă, întuneric și vânt puternic.

Grupul era format din 15 schiori, inclusiv patru ghizi ai companiei Blackbird Mountain Guides. Potrivit autorităților, aceștia se întorceau spre punctul de plecare după o excursie de trei zile, în condiții de ninsoare abundentă, când avalanșa s-a produs în jurul orei 11:30, ora locală.

Supraviețuitorii s-au adăpostit într-un refugiu improvizat, construit parțial din foi de prelată, și au utilizat balize de urgență și mesaje text pentru a-și transmite poziția către salvatori. Șeriful comitatului Nevada, Shannan Moon, a declarat că unul dintre ghizi se numără printre cei salvați.

„Condițiile meteorologice extreme, aș spune, este o subestimare”, a afirmat Moon în cadrul unei conferințe de presă.

Operațiunea de salvare a fost îngreunată de pericolul persistent al altor avalanșe. În ultimele zile, o furtună de iarnă a depus mai mulți metri de zăpadă proaspătă și instabilă.

Salvatorii au reușit să ajungă la aproximativ 3,2 kilometri de locul avalanșei cu un vehicul special pentru zăpadă, continuând apoi deplasarea pe schiuri pentru a reduce riscul declanșării unei noi alunecări.

În timpul intervenției, un segment al autostrăzii Interstate 80 a fost închis temporar din cauza vizibilității zero.

Autoritățile au precizat că trupurile celor opt schiori au fost localizate, însă recuperarea lor va avea loc ulterior, când condițiile meteorologice vor permite. Al nouălea membru al grupului rămâne dispărut și este considerat decedat.

Un schior rănit a fost transportat la spital, starea sa fiind descrisă ca stabilă, fără leziuni care să îi pună viața în pericol.

Grupul, compus din nouă femei și șase bărbați, era cazat la Frog Lake Backcountry Huts, lângă Donner Summit, la o altitudine de aproximativ 2.300 de metri. Regiunea este populară printre practicanții de schi de tură.

Ski academy rocked as 'multiple' Tahoe avalanche deaths linked to youth school parents https://t.co/bNxxZjGJkQ pic.twitter.com/rjhpzVNoSq — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Într-o iarnă obișnuită, zona primește peste 10 metri de zăpadă, fiind considerată una dintre cele mai bogate în precipitații solide din emisfera vestică.

Moon a declarat că avertismentele privind furtuna și pericolul de avalanșă au fost emise anterior incidentului, iar biroul său discutase cu compania de ghizi despre decizia de a continua excursia.

Centrul Sierra Avalanche Center a extins avertizarea emisă marți, anunțând că nivelul de risc „ridicat” ar putea persista și miercuri.

Avalanșele provoacă în medie 27 de morți pe sezon de iarnă în Statele Unite, conform Colorado Avalanche Information Center. Până la incidentul de marți, în acest sezon fuseseră raportate șase victime.

Directorul centrului, Ethan Greene, a precizat că este prea devreme pentru concluzii definitive privind circumstanțele tragediei, dar a subliniat că ninsorile abundente și pericolul de avalanșă au fost „bine prognozate”.

„Ieșirea pe schiuri într-o zonă cu risc de avalanșă în timpul unei furtuni majore nu este ceva ce am recomanda, mai ales pentru un grup ghidat”, a declarat Greene.

Acesta a explicat că grupurile de schiori încearcă, de regulă, să reducă expunerea pe terenuri predispuse la avalanșe, traversând zonele periculoase unul câte unul.

Blackbird Mountain Guides a transmis că lucrează împreună cu autoritățile pentru sprijinirea operațiunilor. Compania, fondată în 2020, operează în California, statul Washington și Columbia Britanică, oferind excursii ghidate și cursuri de educație privind avalanșele.