Avertismentul Salvamont. Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș

Salvamont Sibiu a emis marți un avertisment pentru turiștii care plănuiesc drumeții în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, recomandând evitarea traseelor situate la altitudini de peste 1.800 de metri, unde riscul de avalanșă a fost ridicat la gradul 3, considerat „însemnat”. Meteorologii avertizează că există probabilitatea producerii avalanșelor de dimensiuni mici și medii, mai ales pe creste și pe versanții nordici.

Potrivit Salvamont Sibiu, stratul recent de zăpadă s-a depus peste unul mai vechi, înghețat și cu aderență scăzută, ceea ce face ca pantele înclinate să fie instabile și să prezinte risc de declanșare spontană a avalanșelor.

Vântul puternic a contribuit la formarea plăcilor de zăpadă, amplificând pericolul în special în zonele expuse. În aceste condiții, chiar și suprasarcinile reduse, precum pașii unui turist sau greutatea unui schior, pot provoca alunecări de zăpadă periculoase.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să evite deplasarea pe traseele alpine nemarcate și să nu părăsească căile marcate de siguranță. Zonele cu risc crescut includ crestele, văile înclinate și culoarele de avalanșă. De asemenea, echipamentul corespunzător iernii – bocanci, colțari, pioleți și haine de protecție – este obligatoriu, iar deplasarea în zonele înalte fără experiență și fără echipament adecvat este descurajată.

Turiștii trebuie să consulte zilnic buletinele nivometeorologice și prognoza meteo înainte de a porni în drumeții. Monitorizarea atentă a condițiilor din teren este esențială, deoarece situația poate evolua rapid, mai ales în contextul vânturilor puternice și al temperaturilor scăzute.

În prezent, stratul de zăpadă din zona Bâlea Lac măsoară aproximativ 48 de centimetri, dar ar putea crește. Accesul în zonă se face exclusiv cu telecabina, întrucât traficul pe Transfăgărășan este închis temporar din cauza condițiilor de iarnă și a pericolului de avalanșă.

Salvamont Sibiu recomandă prudență maximă și respectarea regulilor de siguranță montană, pentru a preveni accidentele în această perioadă de risc ridicat.