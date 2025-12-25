Sfaturi pentru turiștii care vor pleca în drumeții. Ce spun salvamontiștii

Salvamontiştii din Suceava avertizează turiştii să fie prudenţi şi să evite drumeţiile montane în perioada următoare, din cauza vremii nefavorabile, cu temperaturi scăzute şi vânt puternic.

În zona montană a judeţului Suceava, stratul de zăpadă la altitudini de peste 1.400 de metri, în special în masivele Călimani şi Suhard, măsoară între 15 şi 20 de centimetri. În locurile unde vântul a viscolit zăpada, grosimea acesteia poate depăşi 50 de centimetri, potrivit Salvamont Suceava.

Salvamontiştii îndeamnă turiştii la prudenţă şi responsabilitate. Vizibilitatea redusă, temperaturile scăzute şi vântul puternic reprezintă provocări pentru cei care doresc să parcurgă trasee montane lungi, cu pasaje de gol alpin.

Salvatorii montani iî sfătuiesc pe turişti să urmărească atenţionările meteorologice şi să se echipeze corespunzător, cu haine pentru frig și vânt, încălţăminte adecvată, rucsac, apă şi alimente. Salvamontiști spun că este recomandat să verifice accesibilitatea traseelor şi nivelul lor de dificultate înainte de plecare.

Turiştii sunt îndemnaţi să păstreze la îndemână numerele Serviciului Salvamont în caz de urgențe şi să contacteze salvamontiştii dacă întâmpină probleme sau au nevoie de informaţii suplimentare, pentru a preveni situaţii neplăcute sau critice pe traseele montane.

În Masivul Călimani, traseele nerecomandate includ, punct roşu între Şaua Negoiu şi Poiana Izvoarele, cruce roşie Poiana Izvoarelor - Coada Pietrosului, triunghi albastru Schitul 12 Apostoli - Vatra Dornei şi cruce albastră între Poiana Pietrele Roşii şi Dornişoara. În Masivul Rarău, traseul cruce galbenă Izvorul Alb - Rarău este deteriorat, dar turiştii pot folosi traseul bulină albastră de la baza pârtiei Rarău.

În Obcinile Bucovinei, traseele nerecomandate sunt banda roşie între vf. Pietriş şi Pasul Paşcanu şi Via Transilvanica între Suceviţa şi Sadova, cu timpi de parcurgere ce pot depăşi 9 ore. Drumul spre exploatarea Călimani este accesibil vehiculelor cu garda înaltă şi anvelope de iarnă, cu zone de gheaţă pe ultimii 2 kilometri, iar drumul spre cabana Giumalău este accesibil doar circa 6 kilometri, iar TransRarău este deschis prin Pojorâta.