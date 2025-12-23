Crăciun în Bucovina: Colindători, sanie trasă de cai și peisaje de vis

În fiecare an, Bucovina o destinație de vis pentru cei care caută să petreacă sărbătorile de iarnă într-un cadru feeric. Tărâmul mănăstirilor pictate, al pădurilor acoperite de zăpadă și al tradițiilor autentice le oferă turiștilor o experiență aparte. Pentru a se bucura de o astfel de vacanță pe final de 2025, turiștii trebuie să aloce un buget generos.

Pentru un sejur de Crăciun de 3 nopți, pachetele standard, cu mic dejun și cină incluse, pornesc de la aproximativ 1.850 de lei de persoană. Tot pentru perioada 23–27 decembrie, pachetele mai extinse, care includ 4 nopți de cazare, demipensiune, cine festive și acces la diverse facilități, au tarife de 2.280 de lei de persoană.

Pe segmentul premium, pachetele complete de Crăciun, care includ 4 nopți de cazare, mese festive, programe tradiționale, colindători și activități în aer liber, ajung la aproximativ 2.600 de lei de persoană.

Majoritatea ofertelor includ tipul de cazare cu demipensiune, mese festive de Ajun și de Crăciun, seri tematice, colinde și acces la facilități precum piscină interioară, saună sau jacuzzi. Unele unități organizează plimbări cu sania trasă de cai, focuri de tabără sau ateliere tradiționale pentru copii.

„La sosire îi întâmpinăm cu pălincă, afinată și poale-n brâu. În cele patru zile au mic dejun și cină cu bufet suedez. Au posibilitatea să mănânce și la prânz la noi, separat de pachet. În seara de Ajun au masă festivă. În prima zi, ziua de Crăciun, au cină câmpenească, foc de tabără și plimbarea cu trăsura sau cu sania, dacă va fi zăpadă. Primim și grupuri de colindători, în măsura în care turiștii își doresc să îi asculte. Crăciunul e frumos în Bucovina, însă contează și percepția oamenilor. La noi se mai țin tradițiile și majoritatea sunt încântați de acest lucru. Totuși, am avut și cazuri în care turiștii nu au vrut colindători”, ne-a spus Lavinia, proprietara pensiuni din Vatra Dornei.

Un sejur de Crăciun pentru o persoană costă, în medie, între 1.850 și 2.600 de lei pentru 3–5 nopți, în funcție de serviciile incluse. Pentru un cuplu, suma ajunge la 3.700–5.200 de lei.

Deși mulți turiști și-au rezervat deja vacanța pentru luna decembrie, hotelierii și administratorii pensiunilor din regiune spun că mai au locuri disponibile. Există variante și pentru cei care vor să închirieze o cabană întreagă. Pe Booking, tariful de închiriere pentru o cabană situată în Câmpulung Moldovenesc ajunge la 1.440 de lei pe noapte.