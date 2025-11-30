Social

Risc de avalanșă la munte. Avertismentul Salvamont Brașov

Risc de avalanșă la munte. Avertismentul Salvamont BrașovAvalanșă. sursa: arhivă EVZ
Turiștii care aleg să petreacă perioada aceasta la munte, în județul Brașov, trebuie să fie extrem de precauți. Salvamont Brașov a transmis un avertisment public în care recomandă evitarea urcărilor la altitudini mai mari de 1800 de metri, după ce ninsorile recente au creat un strat de zăpadă instabil, cu risc ridicat de avalanșe.

Risc de avalanșă la munte

„Recomandăm insistent evitarea tuturor traseelor situate la altitudini de peste 1800 de metri. Condițiile meteorologice sunt imprevizibile, iar stratul de zăpadă depus poate genera situații periculoase pentru turiști”, au precizat salvamontiștii duminică după-amiază.

Salvamontiști

Salvamontiști. Sursa foto: Facebook

Specialiștii subliniază că orice deplasare montană, indiferent de traseul ales sau de altitudine, necesită o echipare corespunzătoare sezonului rece. Aceasta include îmbrăcăminte adecvată temperaturilor scăzute, haine de schimb, provizii de mâncare și băuturi calde, surse de lumină și baterii de rezervă pentru telefon.

De asemenea, planificarea turei trebuie realizată cu atenție, ținând cont de timpii estimați de parcurgere, condițiile meteo și ora estimată a revenirii.

Avertismentul Salvamont

Salvamontiștii avertizează că urcarea pe munte în singurătate este extrem de riscantă, deoarece vremea se poate schimba rapid, influențând semnificativ siguranța traseului. Chiar și excursiile pe trasee considerate ușoare pot deveni periculoase în aceste condiții.

Avalansa zapada

Avalanșă. Sursă foto: Salvamont

Recomandările includ și faptul că turiștii trebuie să urmărească informațiile meteo actualizate și să respecte toate indicațiile Salvamont Brașov. Echipamentul corespunzător, cunoștințele despre traseu și respectarea regulilor de siguranță sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor.

Recomandările Salvamont

Salvamontiștii mai atrag atenția că grupurile mari sau familiile care se aventurează pe munte trebuie să aibă un plan bine stabilit și să rămână în contact permanent cu ceilalți membri, pentru a reacționa rapid în caz de urgență. Planificarea corectă și echipamentul complet pot face diferența dintre o excursie sigură și o situație critică.

Salvamont Brașov reamintește că prevenția rămâne cea mai sigură măsură. În această perioadă, traseele mai joase, sub 1800 de metri, oferă o experiență montană sigură, cu peisaje deosebite și zăpadă suficientă pentru plimbări și sporturi de iarnă, fără riscuri majore de avalanșă.

