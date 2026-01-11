Zeci de mii de apartamente fără căldură, oamenii își riscă viața cu aragazul

Folosirea aragazului pentru încălzire poate fi fatală. Zeci de mii de locuințe din București și Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor a determinat tot mai multe persoane să folosească aragazul pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă, avertizează Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Specialiștii atrag atenția că arderea gazelor naturale în spații închise poate provoca intoxicații cu monoxid de carbon, un gaz incolor, inodor și extrem de toxic.

Simptomele intoxicației variază de la dureri de cap, greață și febră, la tulburări cardiace și cerebrale severe. Expunerea prelungită, chiar la cantități mici, poate fi la fel de periculoasă, avertizează specialiștii.

Statisticile europene arată că problema este mai acută în Est. În 2021, în Europa de Est s-au înregistrat aproximativ 2,12 decese la 100.000 de persoane din cauza monoxidului de carbon, de 26 de ori mai multe decât în Europa de Vest (0,082–0,089/100.000). La nivel global, s-au înregistrat aproape 29.000 de decese.

AEI recomandă măsuri preventive clare: aerisirea frecventă a locuințelor, verificarea periodică a instalațiilor de încălzire, evitarea improvizațiilor la aparatele de încălzire, instalarea detectoarelor de monoxid de carbon și apelarea imediată la 112 în caz de simptome.

Educația familiei, inclusiv a copiilor, privind folosirea corectă a mijloacelor de încălzire și recunoașterea semnelor intoxicației, este esențială, au mai anunțat specialiștii de la Asociația Energia Inteligentă.