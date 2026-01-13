Salarii 2026 în Administrația Prezidențială: cât câștigă președintele și consilierii

Angajații Administrației Prezidențiale beneficiază în 2026 de salarii substanțiale, care le permit un trai confortabil, potrivit informațiilor publicate recent de instituție. Veniturile variază semnificativ în funcție de funcție, de la nivelul personalului contractual, până la cel al consilierilor sau al președintelui României.

Astfel, un muncitor calificat în cadrul Administrației Prezidențiale are un salariu de bază de 5.750 de lei lunar, fără a include sporurile. În sectorul tehnic, șefii de formație primesc între 6.624 și 6.345 de lei, la care se adaugă sporuri pentru munca de noapte, în cuantum de până la 849 de lei, precum și compensații pentru condiții grele de muncă.

Personalul contractual mai beneficiază de sporuri de noapte de până la 738 de lei și de compensații fixe pentru condiții vătămătoare.

Funcțiile de conducere primesc remunerații mai ridicate: directorii câștigă 15.784 de lei lunar, iar șefii de serviciu 14.390 de lei. Ambii sunt eligibili pentru sporul plafonat de 300 de lei pentru muncă în condiții vătămătoare.

La nivel superior, consilierii de stat au un salariu de bază de 16.640 de lei, în timp ce consilierii prezidențiali încasează 21.840 de lei lunar. În fruntea ierarhiei salariale se află președintele României, Nicușor Dan, cu o indemnizație lunară de 24.960 de lei.

Pe lângă salariul de bază, angajații Administrației Prezidențiale beneficiază de o serie de bonificații și avantaje care suplimentează veniturile: indemnizație pentru deținerea titlului de doctor (950 de lei), compensație de 10% din salariul de bază pentru personalul detașat și indemnizație de hrană de 347 de lei.

Totodată, angajații primesc sporuri pentru munca în condiții dificile și expunerea la riscuri profesionale, precum și compensații pentru orele lucrate noaptea.

Aceste măsuri reflectă politica instituțională de salarizare care urmărește atât motivarea personalului, cât și asigurarea unui nivel de trai adecvat pentru angajații Administrației Prezidențiale, în funcție de responsabilitățile și gradul de complexitate al funcției deținută.