Parlamentul European suspendă acordul comercial cu SUA, după amenințările lui Trump

Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, în contextul amenințărilor recente formulate de președintele american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice din legislativul european. Informația a fost relatată de AFP.

Lidera grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), Iratxe Garcia Perez, a declarat că există un consens larg în rândul grupurilor politice europene pentru înghețarea acordului comercial.

„Există un acord majoritar al grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut între Statele Unite şi UE”, a afirmat Garcia Perez, în fața jurnaliștilor.

Grupul Partidului Popular European (PPE), cel mai numeros din Parlamentul European, a confirmat la rândul său suspendarea discuțiilor privind acordul. Documentul, încheiat în vara anului trecut, prevedea taxe vamale de 15% asupra exporturilor europene către SUA și eliminarea taxelor pentru exporturile americane către Uniunea Europeană.

Liderul PPE, eurodeputatul german Manfred Weber, a subliniat importanța economică a deciziei luate de Parlamentul European: „A nu le permite companiilor americane să aibă acces fără taxe vamale la piaţa europeană este un instrument foarte puternic”.

Poziția a fost susținută și de grupul Renew Europe. Lidera acestuia, eurodeputata franceză Valérie Hayer, a arătat că accesul la piața europeană reprezintă un interes major pentru companiile americane. „Este o pârghie extrem de solidă. Nu cred că întreprinderile vor fi de acord să renunţe la piaţa europeană”, a afirmat Valérie Hayer.

Nu toate grupurile politice din Parlamentul European susțin înghețarea acordului. O parte a extremei drepte s-a pronunțat împotriva acestei decizii. Co-liderul grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), Nicola Procaccini, a declarat că suspendarea acordului este o eroare.

„Credem că este o greşeală”, a spus acesta. În schimb, grupul europarlamentar „Patrioţi pentru Europa”, condus de liderul francez Jordan Bardella, s-a declarat favorabil suspendării acordului comercial.

Înghețarea discuțiilor în interiorul Parlamentului European blochează procedura de ratificare a acordului și, implicit, aplicarea acestuia. Decizia Parlamentului European vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat, sâmbătă, mai multe state europene, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda, cu impunerea unor tarife vamale suplimentare.

Potrivit declarațiilor liderului american, suprataxele ar urma să fie aplicate până la încheierea „unui acord pentru vânzarea completă şi integrală a Groenlandei”. Tariful suplimentar, stabilit inițial la 10%, ar urma să intre în vigoare de la 1 februarie și ar putea crește până la 25% începând cu 1 iunie.