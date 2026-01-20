Nicușor Dan verifică dacă Donald Trump e compatibil cu angajamentele României pentru a adera la Consiliul pentru Pace

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că a demarat un proces amplu de analiză privind conținutul și implicațiile Cartei „Board of Peace”, inițiativa lansată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, prin care România a fost invitată să devină membru al noului „Consiliu pentru Pace”.

Administrația Prezidențială precizează că analiza vizează raportarea noii inițiative la angajamentele internaționale deja asumate de România și evaluarea gradului de compatibilitate cu acestea, înainte de luarea unei decizii politice.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan salută demersul liderului de la Washington, subliniind importanța oricărei inițiative care vizează promovarea păcii și a securității internaționale.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută iniţiativa Preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii şi a securităţii internaţionale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluţii pentru conflictul din Gaza şi pentru alte provocări globale majore”, se arată în comunicatul Cotroceniului.

În același timp, șeful statului a decis să nu ofere un răspuns imediat invitației, optând pentru o analiză instituțională detaliată, care să implice toate structurile relevante ale statului român.

Administrația Prezidențială a precizat că procesul de evaluare are în vedere, în mod explicit, compatibilitatea „Board of Peace” cu angajamentele internaționale existente ale României, în special cele din cadrul Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Uniunea Europeană.

„Preşedintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România”, precizează Administrația Prezidențială.

Obiectivul declarat al acestei evaluări este stabilirea gradului de compatibilitate a noii inițiative cu obligațiile existente ale statului român și identificarea modalităților prin care România ar putea contribui la consolidarea păcii la nivel global, fără a intra în contradicție cu arhitectura internațională actuală.

Cotroceniul a confirmat oficial că România a primit o invitație formală de a deveni membru al „Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de președintele Donald Trump omologului său român.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, se arată în comunicat.

Invitația plasează România într-un grup restrâns de state chemate să participe la o inițiativă internațională nouă, cu o arhitectură diferită de cea a organismelor consacrate de după Al Doilea Război Mondial.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat public de ce președintele României a evitat un răspuns rapid la propunerea venită de la Washington.

„Preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a declarat Lazurca.

Acesta a subliniat că inițiativa „Consiliului pentru Pace” este una care angajează România pe termen mediu și posibil lung, motiv pentru care o decizie trebuie luată în deplină cunoștință de cauză și cu implicarea tuturor instituțiilor relevante.