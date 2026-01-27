Trump anunță posibilul final al terorismului palestinian: Acum trebuie să dezarmăm Hamas

În interviul acordat reporterului Barak Ravid, președintele american a afirmat că dezarmarea grupării palestiniene este o condiție asumată în cadrul următoarei etape a acordului de încetare a focului. „Acum trebuie să dezarmăm Hamas, așa cum au promis”, a spus Donald Trump, potrivit relatărilor din Jerusalem Post.

Declarația se referă la faza a doua a înțelegerii, care ar urma să consolideze măsurile de securitate după oprirea ostilităților.

Afirmațiile au fost făcute în marja reuniunilor internaționale la care președintele american a participat în această perioadă, inclusiv întâlniri bilaterale desfășurate la World Economic Forum de la Davos.

Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă Reuters, interviul a avut loc luni, iar declarațiile au fost difuzate ulterior în cursul aceleiași zile.

În același context, Donald Trump a făcut referire la repatrierea rămășițelor sergentului-major Ran Gvili, care au fost localizate și returnate Israelului luni.

Președintele american a afirmat că gruparea teroristă Hamas a lucrat „foarte intens” pentru a facilita acest demers. Citatul a fost redat în limba engleză de sursele internaționale și a fost tradus în limba română în relatările ulterioare.

Articolul care consemnează aceste declarații a fost semnat de jurnalistul James Genn și publicat de Reuters, fiind actualizat ulterior în aceeași zi.

Informațiile au fost preluate și de alte publicații internaționale, inclusiv de platforma Axios, unde Barak Ravid a relatat detalii din interviu.

Declarațiile lui Donald Trump vin într-un moment în care eforturile diplomatice privind situația din Gaza continuă, iar implementarea etapelor acordului de încetare a focului rămâne un subiect de interes pentru actorii implicați.

Faza a doua a acordului este văzută ca un pas esențial pentru stabilizarea situației, iar condițiile menționate de partea americană sunt prezentate ca parte a discuțiilor în curs.