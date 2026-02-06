Comisia Europeană acuză TikTok de practici care induc dependență. Creierul intră în modul pilot automat

Comisia Europeană a ajuns la concluzia preliminară că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale, acuzând platforma că utilizează mecanisme care creează dependență, precum derularea infinită, redarea automată și recomandările hiperpersonalizate, fără a evalua și reduce corespunzător riscurile asupra sănătății mintale, mai ales în cazul minorilor. Potrivit unui comunicat al Comisiei, analiza preliminară arată că TikTok nu a evaluat în mod adecvat impactul acestor funcționalități asupra bunăstării fizice și psihice a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

Executivul european susține că, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite elemente de design ale TikTok încurajează continuarea derulării și determină trecerea creierului utilizatorilor în „modul pilot automat”. Cercetările științifice indică faptul că aceste practici pot favoriza comportamente compulsive și pot diminua capacitatea de autocontrol.

În plus, Comisia arată că, în evaluarea realizată, TikTok a omis indicatori relevanți ai utilizării excesive, precum timpul petrecut de minori pe platformă în timpul nopții, frecvența accesărilor aplicației și alți factori potențiali care pot semnala dependența.

Comisia Europeană consideră că TikTok nu pare să aplice măsuri rezonabile, proporționale și eficiente pentru a limita riscurile generate de modul de funcționare al platformei.

„De exemplu, măsurile actuale privind TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență. Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă și să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt ușor de respins și de introdus fricțiuni limitate. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a introduce controalele”.

În această etapă, Comisia apreciază că TikTok ar trebui să modifice structura de bază a serviciului, inclusiv prin dezactivarea temporară a funcțiilor care induc dependență, precum „scroll-ul infinit”, introducerea unor pauze reale de utilizare a ecranului, inclusiv pe timp de noapte, și adaptarea sistemelor de recomandare.

Constatările prezentate sunt preliminare și nu anticipează rezultatul final al anchetei. Opiniile Comisiei se bazează pe o investigație extinsă, care a inclus analiza rapoartelor de evaluare a riscurilor, a documentelor interne și a datelor furnizate de TikTok, răspunsurile companiei la solicitări oficiale de informații, studii științifice relevante și interviuri cu experți din mai multe domenii, inclusiv dependența comportamentală.

Dacă opiniile preliminare vor fi confirmate, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate, ce poate duce la aplicarea unei amenzi proporționale cu gravitatea, durata și recurența încălcării. Sancțiunea poate ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Aceste concluzii fac parte din procedura oficială de investigare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansată la 19 februarie 2024. Pe lângă designul care creează dependență, ancheta vizează și „efectul de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare, riscul ca minorii să fie expuși la conținut neadecvat vârstei din cauza declarării incorecte a vârstei, precum și obligațiile platformei privind confidențialitatea, siguranța și securitatea minorilor.

Investigația a inclus și aspecte legate de accesul cercetătorilor la datele publice, pentru care concluziile preliminare au fost adoptate în octombrie 2025, precum și transparența publicității, capitol închis prin angajamente obligatorii asumate în decembrie 2025.