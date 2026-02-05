Televiziunea Română, în stare de alertă. Risc de blackout digital

Monden

Televiziunea Română, în stare de alertă. Risc de blackout digitalInternet. Sursă foto: Freepik
Televiziunea Română a funcționat timp de mai multe ore într-un regim de avarie, după ce infrastructura IT a cedat în cursul nopții, expunând instituția unui risc major. Un document intern al Direcției Tehnice indică drept cauză echipamentele vechi, care nu au fost înlocuite din lipsa fondurilor, situație ce menține rețeaua digitală a TVR într-o stare fragilă, susceptibilă la un nou colaps.

TVR este considerată o instituție strategică, cu rol esențial în momente critice pentru statul român, de la situații de urgență până la eventuale conflicte sau dezastre naturale. Cu toate acestea, chiar infrastructura care ar trebui să asigure funcționarea neîntreruptă a televiziunii publice se află acum într-un punct sensibil.

Situația reiese dintr-o informare internă a departamentului tehnic, document intrat în posesia Gândul. Potrivit acestuia, serverele și echipamentele IT au fost afectate de o defecțiune apărută în jurul orei 2:00 noaptea, problema fiind remediată abia spre dimineață, în jurul orei 8:00. Cauza principală indicată este lipsa fondurilor necesare pentru mentenanță și înlocuirea componentelor esențiale.

„În noaptea de 3 spre 4 februarie 2026, compania de distribuţie de energie electrică a înregistrat două variaţii majore de tensiune, la orele 1:44 şi 2:40. A doua variaţie a determinat funcţionarea defectuoasă a UPS-ului care deserveşte Sala Serverelor IT, acesta intrând în alarmă critică şi modul de by-pass, pierzând capacitatea de protecţie a echipamentelor IT”, se arată în documentul citat.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6 februarie 2026. Forma timpului (II)
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  6 februarie 2026. Forma timpului (II)
Magistrala 6 intră într-o nouă fază! Guvernul a dat undă verde
Magistrala 6 intră într-o nouă fază! Guvernul a dat undă verde

Defecțiunea a fost agravată de starea tehnică a sistemului de protecție, mai exact de uzura avansată a acumulatorilor. „Din 40 de acumulatori, doar doi au fost înlocuiţi în anul 2025, restul nefiind schimbaţi din lipsa de fonduri alocate, deşi în aceste situaţii producătorul impune clar înlocuirea integrală pentru funcţionarea corectă a echipamentului”, mai precizează Direcția Tehnică în informarea internă.

TVR

TVR. Sursă foto: Facebook

Serviciile IT ale TVR, afectate. Emisia a rămas funcțională

Incidentul a avut impact direct asupra Sălii Serverelor IT și, implicit, asupra serviciilor furnizate prin internet, inclusiv web, e-mail, fluxuri către agențiile de presă și transferuri de fișiere. Potrivit documentului, emisia TVR nu a fost afectată de acest eveniment.

În informarea completă se precizează că infrastructura de emisie – CDC și stația de sol – a funcționat normal, beneficiind de circuite electrice și sisteme de protecție separate. Totuși, întreruperea scurtă a alimentării IT a produs avarii hardware la nivelul rețelei și a dus la întreruperi temporare ale unor servicii IT și web.

Echipele tehnice au intervenit de urgență, aplicând măsuri specifice de avarie pentru menținerea continuității. Emisia a fost reluată conform programului, la ora 6:00, iar serviciile IT critice au fost repuse treptat în funcțiune până la ora 7:27.

Infrastructura IT funcționează într-o configurație vulnerabilă

În prezent, infrastructura IT a Televiziunii Române funcționează într-o configurație considerată vulnerabilă, fără redundanță la nivelul echipamentelor de bază ale rețelei și cu anumite segmente operate temporar. Documentul avertizează că orice nouă variație de tensiune ar putea duce la oprirea completă a serviciilor IT și digitale.

În acest context, Direcția Tehnică solicită alocarea urgentă de fonduri pentru înlocuirea integrală a acumulatorilor UPS, efectuarea unei revizii generale a acestui echipament, precum și achiziția rapidă a unei rezerve hardware de rețea CORE 10G, pentru reducerea riscului unor incidente similare pe viitor.

Proiecte speciale