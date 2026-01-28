TikTok nu mai e la modă. O nouă aplicație face furori printre tineri

TikTok pierde teren. Anul 2026 debutează cu o schimbare neașteptată în ierarhia rețelelor sociale. Platforma care a dictat ani la rând tendințele digitale ale tinerilor, TikTok, traversează o perioadă de instabilitate accentuată, marcată de blocaje tehnice și tensiuni publice, potrivit Fast Company.

În acest climat, o aplicație necunoscută publicului larg până recent reușește să profite de moment și să atragă rapid atenția Generației Z: UpScrolled.

Semnalele de alarmă vin din zona utilizatorilor americani, unde TikTok se confruntă cu un val masiv de dezinstalări. Conform datelor furnizate de compania de analiză Sensor Tower, numărul celor care au renunțat la aplicație a crescut cu aproximativ 150% față de nivelul obișnuit al ultimelor luni.

Evoluția apare imediat după lansarea noii structuri administrative „TikTok U.S.”, creată pentru a răspunde presiunilor politice și temerilor privind securitatea datelor.

În practică, schimbarea a venit la pachet cu disfuncționalități serioase. Utilizatorii au raportat probleme repetate: feed-ul de recomandări nu se mai actualizează, afișarea numărului de vizualizări este inconsistentă, iar aplicația a devenit temporar inutilizabilă în urma unor întreruperi extinse ale serverelor.

Pentru o platformă construită pe consum rapid și continuitate, aceste erori au avut un impact direct asupra încrederii publicului.

Pe lângă dificultățile tehnice, TikTok se confruntă și cu un val de critici privind modul în care este gestionat conținutul. Creatori cunoscuți și influenceri cu audiențe mari au acuzat platforma că limitează vizibilitatea unor materiale cu mesaj critic, invocând o formă de cenzură mascată.

Acuzațiile vizează în special conținutul cu tentă politică sau instituțională, despre care se spune că este eliminat sau „îngropat” de algoritm.

Chiar dacă reprezentanții TikTok nu au confirmat oficial aceste practici, percepția publică a fost suficientă pentru a alimenta nemulțumirea și dorința de migrare către alte aplicații.

În acest context, UpScrolled a devenit una dintre principalele destinații ale utilizatorilor dezamăgiți. Potrivit datelor App Figures, aplicația a fost descărcată de peste 41.000 de ori într-un interval de doar 48 de ore, o performanță rară pentru un start-up fără campanii de promovare sau susținere financiară masivă.

Platforma mizează pe un model simplu: lipsa reclamelor în faza inițială, un sistem de recomandare explicat clar și promisiunea că postările nu sunt penalizate în funcție de interese comerciale. Dezvoltatorii susțin că își propun să reconstruiască experiența social media într-o formă mai apropiată de începuturile internetului, unde conținutul era distribuit organic, nu filtrat agresiv de algoritmi.

Succesul neașteptat a pus însă presiune pe infrastructura tehnică a aplicației, iar echipa din spatele UpScrolled a recunoscut public că serverele au fost suprasolicitate de valul de utilizatori nou-veniți.

Chiar dacă ascensiunea UpScrolled este spectaculoasă, analiștii avertizează că astfel de episoade pot avea un caracter temporar. Exemplele recente arată că aplicațiile apărute pe fondul unor crize pot dispărea rapid din atenția publicului odată ce situația se stabilizează. În 2025, o aplicație similară, RedNote, a cunoscut o creștere explozivă, urmată de un declin abrupt.

Totuși, de această dată, contextul este diferit. Nemulțumirea utilizatorilor nu este alimentată doar de zvonuri sau temeri politice, ci de probleme tehnice concrete și de o relație tot mai tensionată între platformă și creatorii de conținut.

Dacă TikTok nu va reuși să rezolve rapid disfuncționalitățile și să ofere mai multă transparență, migrarea utilizatorilor ar putea deveni mai mult decât o reacție de moment. UpScrolled are șansa de a transforma valul actual de interes într-o comunitate stabilă, demonstrând că, într-un peisaj digital dominat de algoritmi opaci, simplitatea și încrederea pot redeveni atuuri decisive.