Hashtagurile ar putea dispărea. Social media se schimbă radical

Hashtagurile, introduse pe Twitter în 2007 pentru a grupa postările pe teme comune, au devenit rapid un instrument esențial al conversațiilor online. De la mișcări sociale precum#MeToo sau #BlackLivesMatter până la solidaritatea globală exprimată prin #JeSuisCharlie, aceste etichete au depășit spațiul digital, influențând dezbateri și acțiuni la nivel mondial, potrivit Il Post.

Astăzi, rolul lor este tot mai limitat. Pe X (fostul Twitter), Elon Musk a încurajat utilizatorii să renunțe la hashtaguri, considerându-le inestetice și inutile. Instagram și TikTok au redus drastic numărul recomandat de hashtaguri, iar LinkedIn le-a marginalizat printr-un algoritm bazat pe inteligență artificială, care identifică automat tematica postărilor.

Platformele moderne susțin că analiza automată a textului, imaginilor, videoclipurilor și interacțiunilor – timp petrecut, comentarii, distribuiri – permite distribuirea conținutului fără ajutorul hashtagurilor. Practic, platforma decide singură ce este relevant, iar din punct de vedere vizual, etichetele sunt deseori considerate inutile.

Această schimbare a stârnit îngrijorări privind autonomia utilizatorilor. Adam Aleksic, cercetător în limbaj digital, a explicat: „Hashtagurile ofereau utilizatorilor posibilitatea de a influența distribuția conținutului, independent de algoritmi. Prin ele, oamenii puteau găsi și crea comunități în mod direct.”

Fără aceste instrumente, platformele preiau controlul complet asupra vizibilității postărilor, iar publicul pierde un mod simplu de a se organiza în jurul unei idei.

Declinul hashtagurilor este legat și de evoluția formatelor: postările scurte de tip text au fost înlocuite de videoclipuri, imagini și meme-uri. Campaniile moderne se bazează pe conținut vizual viral, mai degrabă decât pe un simbol textual unificator. Un exemplu recent este mișcarea „All Eyes on Rafah”, unde mesajul vizual a avut un impact mai mare decât orice hashtag.

Pentru branduri și agenții, hashtagurile devin un instrument secundar, folosit doar în contexte specifice. Pentru public, ele par astăzi relicve ale unei etape anterioare a internetului.

În lipsa lor, rămâne o întrebare crucială: cine deține astăzi puterea de a modela conversațiile online, dacă nu comunitățile, ci algoritmii platformelor?