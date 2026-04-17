Milioane dispărute și operațiuni blocate. Grinex, platforma asociată cu Ilan Șor, în colaps

Republica Moldova. O platformă crypto asociată cu mecanismele prin care Rusia încearcă să ocolească sancțiunile internaționale a intrat în colaps, după un atac cibernetic de proporții. Criptobursa Grinex, despre care investigațiile indică legături directe cu fugarul Ilan Șor, și-a suspendat complet activitatea, invocând pierderi de peste 13 milioane de dolari din conturile utilizatorilor.

Reprezentanții platformei Grinex au anunțat că infrastructura digitală a bursei a fost compromisă în urma unui atac cibernetic de amploare, care a dus la extragerea a peste un miliard de ruble din portofelele utilizatorilor – echivalentul a aproximativ 13,2 milioane de dolari.

Într-un mesaj public, compania susține că operațiunea ar fi fost extrem de sofisticată, depășind capacitățile unor grupări obișnuite de hackeri.

„Urmele și natura atacului relevă un nivel fără precedent de resurse și tehnologii, disponibile exclusiv statelor neprietenoase. Conform datelor digitale preliminare, atacul a fost coordonat cu scopul de a aduce un prejudiciu direct suveranității financiare a Rusiei”, au transmis reprezentanții Grinex.

În urma incidentului, platforma a oprit toate tranzacțiile, blocând inclusiv operațiunile realizate prin criptomoneda A7A5.

După excluderea mai multor bănci rusești din sistemul SWIFT, autoritățile de la Moscova au accelerat dezvoltarea unor alternative financiare, inclusiv în zona criptomonedelor.

Grinex, lansată în Kârgâzstan la începutul anului 2025, a devenit rapid un instrument central în acest ecosistem, facilitând plăți între companii ruse prin intermediul monedei digitale A7A5, al cărei curs este corelat cu rubla rusească.

În august 2025, Departamentul Trezoreriei SUA a inclus platforma pe lista sancțiunilor, acuzând-o că ajută la evitarea restricțiilor financiare impuse Kremlinului.

Investigațiile jurnalistice indică faptul că Ilan Șor ar avea un rol central în infrastructura financiară din jurul Grinex.

Fostul primar de Orhei și ex-deputat, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, este indicat drept principal beneficiar al companiei A7 LLC – entitatea care administrează criptomoneda A7A5 utilizată pe platformă.

Potrivit acelorași surse, Șor ar controla o rețea complexă de tranzacții internaționale, cu acces exclusiv la efectuarea unor plăți prin bănci din state precum Mongolia, Uzbekistan, Vietnam, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

Această infrastructură financiară este conectată inclusiv la Promsvyazbank, instituție bancară de stat din Rusia, asociată sectorului de apărare.