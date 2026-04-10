Licitațiile de la ANAF, digitalizate. Garanțiile noului sistem, prezentate de ministrul Finanțelor

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat, vineri, că platforma elicitatii.anaf.ro, lansată recent, garantează că „nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, iar toate bunurile sechestrate de ANAF sunt disponibile pentru toată lumea. „Tu decizi, tu stabilești prețul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, mașini, terenuri, toate obținute prin furt şi fraudă”, a spus acesta, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a declarat că toate bunurile sechestrate de ANAF sunt acum disponibile online, pe platforma digitală elicitatii.anaf.ro.

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital - elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a spus acesta, vineri.

Ministrul a declarat că, pentru prima dată, bunurile sechestrate sunt publicate transparent pe o platformă online.

„Tu decizi, tu stabilești preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a explicat acesta.

Nazare a declarat că întreg mecanismul este integrat digital, de la aplicarea sechestrului până la publicarea bunurilor pe platformă, ceea ce elimină blocajele administrative și întârzierile din trecut.

„Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obțineți transparent”, a mai explicat ministrul Finanțelor.

ANAF a anunțat, pe data de 31 martie, că platforma digitală eLicitatiiANAF a înregistrat 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare.