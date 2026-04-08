ANAF introduce Declarația Unică precompletată. Ce trebuie să facă contribuabilii

ANAF / sursa foto: dreamstime.com
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri schimbări în modul de completare și depunere a Declarației Unice, precum și introducerea unei bonificații pentru contribuabilii care își achită obligațiile fiscale la timp. Măsurile vizează simplificarea procedurilor și reducerea interacțiunilor birocratice cu ANAF.

ANAF introduce Declarația Unică precompletată

Ministrul Finanțelor a anunțat că Declarația Unică va fi disponibilă în format precompletat, folosind informațiile deja existente în baza de date a administrației fiscale, inclusiv veniturile raportate de alte entități.

„Declaraţia Unică precompletată şi bonificaţie de 3% pentru persoanele fizice corecte - două măsuri concrete de digitalizare şi simplificare a interacţiunii cu ANAF. Declaraţia Unică (212) este acum precompletată cu datele fiscale disponibile în sistemul Administraţiei fiscale, inclusiv veniturile raportate de terţi. Persoanele fizice autorizate, cei care obţin venituri din chirii sau din drepturi de autor trebuie doar să verifice informaţiile, să le corecteze dacă este cazul şi să depună declaraţia”, a scris ministrul.

Contribuabilii trebuie să verifice informațiile completate automat, să le modifice dacă este cazul și apoi să transmită documentul.

Sursă foto: Facebook

Diferențe în funcție de metoda de autentificare

Pentru utilizatorii Spațiului Privat Virtual care se autentifică prin user și parolă, datele sunt integrate direct în formular.

În cazul celor care folosesc certificat digital, informațiile precompletate sunt disponibile separat, în secțiunea „Mesaje”, înainte de completarea și trimiterea declarației.

Ce trebuie să facă contribuabilii

Ministrul a arătat că această soluție digitală este menită să scurteze timpul necesar completării documentului, să reducă erorile și să facă mai clară relația dintre contribuabili și administrația fiscală.

ANAF oferă o reducere de 3% pentru plata impozitelor la termen

O altă măsură anunțată vizează acordarea unei bonificații de 3% pentru persoanele fizice care își achită impozitul pe venit până la termenul stabilit.

Termenul-limită pentru plata impozitului cu această reducere este 15 aprilie 2026, în timp ce data finală pentru depunerea Declarației Unice rămâne 25 mai 2026.

„Simplificarea interacţiunii contribuabililor cu administraţia fiscală rămâne o prioritate. Fiecare instrument digital pe care îl implementăm trebuie să producă rezultate concrete: mai puţină birocraţie, proceduri mai clare şi o relaţie mai eficientă între stat şi cetăţeni”, şi-a încheiat postarea ministrul Finanţelor.

