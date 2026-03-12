Liza Minnelli, dezvăluiri despre relația cu Scorsese. S-a apucat de droguri din cauza lui

Actrița și cântăreața Liza Minnelli, în vârstă de 79 de ani, a povestit despre relația ei „pasională” și tumultuoasă cu regizorul Martin Scorsese, în perioada în care au lucrat împreună la musicalul „New York, New York” din 1977, potrivit Fox News.

În memoriile sale, intitulate „Kids, Wait Till You Hear This!”, Minnelli a povestit că legătura cu Scorsese a devenit rapid o obsesie auto-distructivă, alimentată de consumul de droguri. „Nu ne săturam unul de celălalt și era cel mai prost păstrat secret de pe platou”, a scris Minnelli, menționând că în acel moment era căsătorită cu Jack Haley, în timp ce Scorsese era căsătorit cu scriitoarea Julia Cameron.

Actrița a spus că a fost una dintre cele mai intense relații pe care le-a avut: „M-am pierdut într-un amour fou, termenul francez pentru o relație pasională care se transformă într-o obsesie distructivă. Relația devenea un drog puternic și hipnotic în fiecare sens al cuvântului.”

Ea a povestit că a început să folosească droguri în timpul relației cu Scorsese pentru că acesta spunea că stimulează creativitatea. „Am fost mereu împreună și eram lângă el,” a spus Minnelli. „Pe rând, Marty susținea că drogul îi stimulează creativitatea. Poate. Sau poate era doar o minciună fabuloasă pe care ți-o spui singur când ești prins de substanțe. Numai el poate răspunde pentru asta.”

Minnelli a descris situația ca pe „un tren scăpat de sub control. Nimic bun nu putea rezulta. Totul s-a înrăutățit.”

În memoriile sale, actrița a amintit și de un incident în Greenwich Village, când ea și Jack Haley s-au întâlnit întâmplător cu Scorsese. „Cum poți să-mi faci așa ceva?!” l-a întrebat Scorsese, în timp ce Minnelli a recunoscut că avea o relație extraconjugală cu balerinul Mikhail Baryshnikov în acea perioadă.

Minnelli a povestit că ea și soțul ei au încercat să se îndepărteze cu umor, dar tensiunea a fost evidentă. Ulterior, Liza și Jack Haley s-au despărțit în 1979.

După încheierea filmărilor la „New York, New York”, Minnelli l-a recrutat pe Scorsese pentru regia musicalului ei de pe Broadway, „The Act”, însă decizia s-a dovedit greșită. „Era depășit de situație. Criticile din turneu au fost devastatoare. A trebuit să-l concediez. M-a durut enorm și mi-a frânt inima”, povestește Minnelli.

Ea a adaugat că dependența de droguri și alcool a regizorului i-a pus viața în pericol, dar că Scorsese a reușit ulterior să renunțe la aceste vicii și să devină unul dintre cei mai apreciați regizori americani. Actrița a recunoscut și că l-a iertat total pe marele regizor. „Nu toate resentimentele s-au vindecat,” notează Minnelli.